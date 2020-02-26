Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году. Это следует из подготовленного Минюстом плана действий. Пока что Москва не может выполнить решение ЕСПЧ.
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Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

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Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
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Были сиквелы, а затем появились «командные» фильмы, где все персонажи были представлены в составе команды Мстителей.
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В случае принятия законопроекта ЦБ сможет по решению суда ограничить выезд из страны лицам, в чьих организациях введена временная администрация, проводятся меры по предупреждению банкротства или вовсе отозвана лицензия.
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Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

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В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси

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Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
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Live: первый космический запуск ракеты Astra Rocket

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Один из фаворитов Лиги Европы "Арсенал" неожиданно проиграл на своем поле "Олимпиакосу" (1:2) и вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
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Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

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Первые скриншоты Baldur’s Gate 3 опубликовали раньше времени

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Армия и оружие

Турция считает сирийские войска «вражескими целями»

Турция после атаки на турецких военных в Идлибе считает сирийские войска «вражескими целями».
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Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
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Российский «колодец в ад» напугал американского ученого

Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.
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Газета.Ru 11:20
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В Нидерландах выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Нидерландах, сообщает портал Dutch News со ссылкой на главу минздрава Бруно Брёйнса.
РИА Новости 15:53
Здоровье

У излечившихся китайцев начали повторно выявлять коронавирус

Как сообщает "Киодо", коронавирус повторно выявлен у 14% бывших пациентов в провинции Гуандун.
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Логинов может подать в суд на инициировавшего обыски сотрудника IBU

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович сообщил РИА Новости, что они рассматривают возможность подать иск в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшую обыски в номерах спортсмена и тренера во время чемпионата мира в Италии.
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Александр Панайотов назвал информацию о его поездке на "Евровидение" сплетнями, которые подхватили СМИ.
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ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче Евролиги

Московский ЦСКА проиграл "Барселоне" в матче 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Газета.Ru 15:20
Космос

РАН направит жалобу в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink

Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь рассказал, что академия отправит письмо с жалобой в ООН на спутниковую систему Starlink, принадлежащую Илону Маску, потому что система мешает астрономам, передает РИА "Новости".
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ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
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Новый Mercedes-AMG G 63 превратили в пикап c полуметровым клиренсом

В основе Brabus 800 Adventure XLP лежит глобально модернизированный Mercedes-AMG G 63 второго поколения.
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Ранее полицейским поступила информация, что женщина незаконно присваивает денежные средства своих коллег по работе.
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