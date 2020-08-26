Россия поставит Казахстану больше 2 млн доз вакцины «Спутник V»

Вакцину "Спутник V" разработали и производят в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Всего в мире разрабатывают больше полутора сотен подобных препаратов, в том числе три десятка проходят стадию клинических испытаний на людях.