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Российская газета
Российская газета

Россия поставит Казахстану больше 2 млн доз вакцины «Спутник V»

Вакцину "Спутник V" разработали и производят в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Всего в мире разрабатывают больше полутора сотен подобных препаратов, в том числе три десятка проходят стадию клинических испытаний на людях.В источнике
С чего всё началось
Москва и Нур-Султан подписали соглашение о поставке в республику российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается
 на официальном сайте премьер-министра Казахстана.
Lenta.ru02:25
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RT на русском

Казахстан договорился о получении вакцины от COVID-19 «Спутник V»

RT на русском08:18
Газета.Ru

Более 2 млн доз российской вакцины «Спутник V» получит Казахстан

Газета.Ru06:41
РИА Новости

Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса

РИА Новости02:17
РБК

Казахстан договорился с РФПИ о предоставлении вакцины от COVID-19

РБК02:38
Телеканал 360°

Россия поставит вакцину от коронавируса в Казахстан

Телеканал 360°02:34
Lenta.ru

Россия и Казахстан подписали соглашение о поставке вакцины от коронавируса

Lenta.ru02:25
ТАСС

Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

ТАСС06:26

Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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С 1 сентября тульские младшеклассники смогут обедать в школе бесплатно

С 1 сентября в силу вступают поправки, в соответствии с которыми учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных школ должны быть обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком не менее одного раза в день.
Центр 7105:36
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45-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности

Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности Источники из окружения Татьяны Навки, предпочитающие оставаться анонимными, подтвердили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков готовятся вновь стать родителями.
Вокруг ТВ05:26
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Сбербанк сообщил о запуске льготных образовательных кредитов под 3%

Сбербанк начнет выдавать образовательные кредиты с господдержкой под 3% годовых без залога и поручителей, сообщил журналистам через пресс-службу первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Ведомостивчера в 05:08
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