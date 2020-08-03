Коронавирус
RT на русскомРоссия поставит препарат от коронавируса в ЮАР и Латинскую Америку
Разработанный в России препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 «Авифавир» поставят в ЮАР и страны Латинской Америки, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
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Общество
В центре Гамалеи объяснили недоступность вакцины от COVID-19 для детей
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для ее регистрации.
РИА Новости вчера в 21:07
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
Экономика
Эксперты оценили вероятность возврата российского бизнеса с Кипра
Помимо резкого роста налоговой нагрузки, разрыв соглашения с Кипром грозит бизнесу двойным налогообложением.
РБК 01:00
Политика
Медведев предложил ужесточить правила для мигрантов
Имеются различные предложения, вплоть до изменения порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию, отметил замглавы Совбеза.
BFM.ru вчера в 09:45
Общество
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку
Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
Политика
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий.
РИА Новости вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Скандальный клип Лободы Boom Boom набрал пять миллионов просмотров
Скандальный клип певицы Светланы Лободы на трек Boom Boom за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров на YouTube.
РИА Новости вчера в 11:06
Здоровье
107 новых случаев коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае ещё у 107 человек выявлено инфицирование, выздоровели 13 пациентов, 2 носителя коронавируса скончались, в обоих случаях COVID-19 не являлся причиной смерти.
Kursk.com вчера в 02:17
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
Коммерсантъ вчера в 18:13
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском вчера в 14:45
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
Культура
В финал конкурса «Красиво.ДВ» прошли 5 роликов от Хабаровского края
От Хабаровского края в финал конкурса вышли авторы 5 роликов, в каждой из представленных номинаций, сообщает ИА AmurMedia.
AmurMedia.ru вчера в 03:30
Экономика
Visa и «Яндекс.Касса» запустили проект по отказу от «зарплатного рабства»
Международная платежная система Visa и контролируемая Сбербанком компания «Яндекс.Касса» запустили в России ориентированный на юридических лиц сервис по переводу заработной платы их сотрудников на карты Visa любых российских банков.
РБК 01:30
Игры
Take-Two уточнила дату релиза GTA V на PlayStation 5 и Xbox Series X
Take-Two объявила, что Grand Theft Auto V появится на PlayStation 5 и Xbox Series X во второй половине 2021 года.
CyberSport.ru вчера в 17:43
Гаджеты
Ретейлер выяснил, видеокарты каких производителей ломаются чаще
Свежую статистику по возвратам видеокарт, работающих на базе графических чипов AMD и NVIDIA, опубликовал немецкий ретейлер компьютерных компонентов, компания Mindfactory, сообщает 3 августа 3DNews.
ИА Красная Весна вчера в 15:19
Армия и оружие
В Азербайджане появился Т-90С под турецким флагом
Topdaynews.ru вчера в 13:57
Авто
Volkswagen может воскресить несколько классических моделей
Британский автомобильный портал разместил информацию, что Volkswagen решил запатентовать товарные знаки на свои классические модели, но все они имеют префикс «е». Возможно, в компании задумались о возрождении этих моделей, оборудовав их электродвигателями.
Car.ru 01:34
Общество
Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки COVID-19
Несоблюдение мер профилактики — в первую очередь на российских курортах — может привести к повышению заболеваемости COVID-19 в сентябре.
Известия вчера в 19:53
Общество
За сутки 93 человека заболели коронавирусом в Саратовской области
По данным оперштаба, 4 августа общее количество заболевших COVID-19 составляет 9784 человека в Саратовской области.
АиФ Саратов 01:56
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
Ведомости 02:15
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции.
Известия 01:10
Общество
Сергей Гармаш заработал 96 млн рублей за три рекламных заказа
Невские Новости вчера в 13:21
Политика
В Белоруссии начинается досрочное голосование на выборах президента
Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках, 44 из которых образованы за пределами страны.
ТАСС вчера в 17:00
Авто
Кроссовер Haval F7 получил новую топовую версию в России
Интеллектуальный кроссовер Haval F7 получил еще более технологичное исполнение под названием Tech Plus, стоимость которой пока не называется.
SpeedMe 02:04
Футбол
Прядкин — о Карпине и развитии РПЛ, Косторная под угрозой дисквалификации, Мамаеву и Кокорину пересмотрели приговор
Мамаев оправдан, приговор Кокорина оставили без изменений Адвокаты фигурантов скандального дела недовольны решением суда по апелляции.
Спорт-Экспресс вчера в 14:00
Армия и оружие
У российских баз в Сирии пролетел очередной самолет-разведчик США
Российская газета вчера в 09:02