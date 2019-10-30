Сегодня в частях и на кораблях Военно-морского флота России профессиональный праздник отмечают моряки-надводники. 30 октября – День моряка-надводника В этом году исполняется 323 года со дня зарождения российского флота.

с чего всё началось

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов в опубликованном 30 октября интервью изданию «Красная звезда».

Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

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