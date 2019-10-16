Экономика
REGNUMЭксперты оценили потери экономики России от несоблюдения норм труда
Как отмечается в докладе, основными проявлениями несоблюдения норм охраны труда являются производственные травмы, которые были получены как по вине работодателя, так и из-за неосторожности сотрудника. В этом случае работник выходит на больничную или досрочную пенсию.
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с чего всё началось
Потери российской экономики из-за несоблюдения норм охраны труда составили 1,67 трлн рублей, или 1,6% ВВП страны. Такие данные по итогам прошлого года представлены в материалах ВНИИ труда (подведомственное учреждение Минтруда) к одному из совещаний, с ними ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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СМИ: Экономика РФ потеряла 1,67 трлн рублей из-за несоблюдения норм охраны труда
Life.ruвчера в 21:51
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 04:23, Вашингтон
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
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Петербургский дневник вчера в 06:39
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N+1 вчера в 11:07
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В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.
RT на русском вчера в 21:59
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
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Lenta.ru вчера в 12:43
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
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REGNUM 14 октября в 15:12
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Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
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ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Известия вчера в 21:41
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Курс доллара опустился до 64,29 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,25 копейки и составил 64,2925 рубля.
ТАСС вчера в 03:07
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Генсек ООН поддержал Россию в визовом скандале с США
Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что нынешняя ситуация берет начало в апреле 2018 года, когда американские власти выслали 60 российских дипломатов и членов их семей - всего США покинули около 200 человек.
Газета.Ru 02:55
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МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.
РБК вчера в 15:02
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Российский хоккеист оперся на кресло Трампа на приеме в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в своей резиденции Белом доме принял «Сент-Луис» – победителей Кубка Стэнли-2019.
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SpaceX запросила разрешение на запуск ещё 30 000 спутников Starlink
По сообщению SpaceNews, компания запросила у Международного союза электросвязи разрешение на доступ к спектру ещё для 30 000 спутников Starlink.
3DNews 04:11
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Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
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Lenta.ru вчера в 07:47
Политика
В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию
Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.
Известия 02:31
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Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам
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Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни в мае назначил ответственными за проведение политики по Украине трех представителей администрации, отстранив от этих дел чиновников госдепа, курирующих эту страну, сообщает телеканал NBC.
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