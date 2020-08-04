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Ридус
Ридус

Глава Ростуризма оценила потери России от закрытия границ

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о потерях России от закрытия границ для иностранных туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции. По ее словам, с момента закрытия границ (18 марта) потери туротрасли составили около 500 миллиардов рублей.В источнике
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Аргументы и Факты

Зарина Догузова: россиянам возместят до 20% от стоимости тура внутри страны

Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.
Аргументы и Фактывчера в 00:01
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Аргументы и Факты

Глава Ростуризма оценила потери России от отсутствия иностранных туристов

Аргументы и Фактывчера в 09:40
Эхо Москвы

Россия из-за отсутствия потока иностранных туристов потеряла около 500 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 11:30
Коммерсантъ

Потери России от закрытия границ для туристов оценили в 500 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 03:53
РБК

Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

РБКвчера в 05:19
ТАСС

Глава Ростуризма рассказала об убытках из-за отсутствия иностранных туристов

ТАССвчера в 05:11
РИА Новости

В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов

РИА Новостивчера в 08:42
Интерфакс

Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов

Интерфаксвчера в 02:31
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Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград

Уточняется, что «речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках». данное направление было недоступно гражданам с 6 апреля в связи с ограничениями, введенными на фоне эпидемиологической обстановки.
Страна Советов on-line06:28
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Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20

За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
РБК10:10
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Польский регулятор оштрафовал Газпром за «Северный поток-2»

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK оштрафовало Газпром на 213 млн злотых (около 57,336 млн долларов США по текущему курсу) за отказ от сотрудничества в деле по строительству <Северного потока-2>.
Центр энергетической экспертизы3 августа в 06:08
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Курские медики из БСМП опубликовали открытое письмо губернатору

Письмо адресовано губернатору Роману Старовойту, а также замглаве региона Андрею Белостоцкому, председателю облздрава Елене Палферовой и главному санитарному врачу Курской области Олегу Климушину.
Курская правда08:01
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