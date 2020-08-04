Коронавирус
SM NewsРоссия потеряла 500 млрд из-за отсутствия иностранных туристов
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова дала интервью газете "Аргументы и факты", в ходе которого рассказала потерях российского бюджета в связи с отсутствием иностранных туристов, вызванного распространением пандемии коронавируса в мире.
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с чего всё началось
Куда ехать, зачем и как получить помощь от государства для этого, «АиФ» рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Главное — карта "Мир" Дарья Буравчикова, АиФ.ru: Зарина Валерьевна, на днях стало известно, что всем тем, кто решит отдохнуть в России, "доплатят" за поддержку отечественных курортов.Аргументы и Фактывчера в 00:01
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Россия из-за отсутствия потока иностранных туристов потеряла около 500 миллиардов рублей
Эхо Москвывчера в 11:30
Глава Ростуризма оценила потери России от отсутствия иностранных туристов
Аргументы и Фактывчера в 09:40
Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов
Интерфаксвчера в 02:31
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Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
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Происшествия
Около 300 тыс. человек остались без крова после взрыва в Бейруте
Во вторник серия взрывов прогремела в портовой зоне ливанской столицы, погибли не менее 100 человек, около 4 тыс. пострадали.
Интерфакс 06:05
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Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года
В "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" Минфина есть предложение по сокращению финансирования госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
Вестник Кавказа 05:38
Общество
В Севастополе 11 выпускников набрали на ЕГЭ 100 баллов
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REGNUM вчера в 07:00
Армия и оружие
Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57
Гендиректор предприятия-разработчика, ОНПП "Технология", Андрей Силкин рассказал о новой защите для летчиков Су-57, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:29
Общество
Вирусолог назвал сроки начала второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса в России ориентировочно начнется в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро.
Lenta.ru 06:14
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Здоровье
Курские медики из БСМП опубликовали открытое письмо губернатору
Курская правда 08:01
Космос
SpaceX провела первые успешные испытания прототипа ракеты Starship
Компания изобретателя Илона Маска SpaceX провела первые летные испытания прототипа сверхтяжелой ракеты Starship, сообщил сайт NASASpaceFlight.com.
Плюс один +1 06:36
Общество
В Пермском крае частично снят режим самоизоляции
Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
REGNUM 08:46
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Политика
Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что жители Хабаровского края, высказывая свою гражданскую позицию, должны при этом обязательно учитывать правила безопасности, соблюдать которые необходимо из-за коронавируса.
ТАСС 08:18
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Происшествия
Защита обвиняемой в убийстве Энди Картрайта обжаловала её арест
Адвокат Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта), обжаловал её арест.
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Чудовищные кадры последствий взрыва в порту Бейрута с высоты птичьего полёта
Rusvesna.su 07:18
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:12
Экономика
Рекордный обвал: экономика США рухнула на треть
Согласно выводам Министерства торговли США, в апреле — июне ВВП рухнул на треть, уничтожив весь экономический рост с 2015 года.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия
Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
RT на русском 02:54
Экономика
Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
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Шоу-бизнес
Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево
Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
Открытый Нижний 03:20
Происшествия
В ДТП около аэропорта Кольцово пострадали двое мужчин
Накануне в Екатеринбурге около аэропорта Кольцово на улице Бахчиванджи,1 произошло ДТП, в результате которого пострадали 55-летний водитель и 44-летний пассажир.
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Глава «Ростелекома» рассказал о создании новой версии портала госуслуг
Глава ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что компания приступила к созданию новой версии портала госуслуг.
RT на русском 08:08
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила расставание со вторым мужем
Певица Полина Гагарина подтвердила свой новый статус незамужней женщины и впервые после расставания с супругом Дмитрием Исхаковым раскрыла общественности некоторые детали развода.
Народные новости 08:04
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09