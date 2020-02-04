Во избежание развития летальных осложнений от коронавируса в России закупается 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких, на это из резервного фонда выделено около 1,2 млрд рублей, сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.

с чего всё началось

Минздрав выделил 1,2 млрд рублей для закупки аппаратов, направленных на предотвращение летальных случаев из-за заболевания коронавирусом. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья, передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Минздрав России выделил 1,2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

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