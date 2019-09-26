с чего всё началось

Правительство планирует потратить на создание отечественного аналога «Википедии» около двух миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 года.

Россия потратит два миллиарда рублей на аналог «Википедии»

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