Коронавирус
РИА НовостиРоссия потратит на борьбу с коронавирусом около 500 миллиардов рублей
На борьбу с коронавирусом в России потратят в общей сложности около 500 миллиардов рублей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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с чего всё началось
Порядка 500 млрд рублей будет потрачено из бюджетов всех уровней на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.ТАСС05:57
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В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
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