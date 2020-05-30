Коронавирус
РИА НовостиРоссия потратит на борьбу с коронавирусом около 500 миллиардов рублей
На борьбу с коронавирусом в России потратят в общей сложности около 500 миллиардов рублей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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с чего всё началось
Порядка 500 млрд рублей будет потрачено из бюджетов всех уровней на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.ТАСС05:57
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