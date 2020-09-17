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ТАСС
ТАСС

На финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей

Более 300 млрд рублей будет направлено в 2021-2023 годах на финансирование СМИ. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая есть в распоряжении ТАСС.В источнике
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Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период.
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Чижов: Мы указали на нестыковки в «деле Навального», но в ЕП уперлись

Чижов рассказал, что Москва неофициально уже разослала вопросы депутатам Европарламента в расчете на то, что здравомыслящая их часть обратит внимание на массу нестыковок в версии об отравлении Навального.
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МИД прокомментировал попытки Дании помешать «Северному потоку — 2»

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии по строительству газопровода "Северный поток-2" после ситуации с Алексеем Навальным, сообщила датская телерадиокорпорация DR. Датское энергетическое агентство в июле 2019 года выдало разрешение на строительство трубопровода.
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МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufaвчера в 09:45
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Европарламент не признал результаты выборов в Белоруссии

17 сентября Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой не признал Александра Лукашенко легитимным президентом и требует введения санкций против Минска и граждан России, "поддерживавших Лукашенко".
МонаВиста11:33
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Лавров призвал Тихановскую противостоять антироссийским манипуляциям

"Хотелось бы, чтобы те, кто абсолютно оголтело натравливает белорусских оппозиционеров на Российскую Федерацию, осознали свою долю ответственности, а сами оппозиционеры - Тихановская и другие - все-таки нашли в себе силы противостоять такому грубому и откровенному манипулированию", - заявил Лавров в интервью телеканалу RTVI.
РИА Новости12:29
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
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Жена Петросяна отрицает использование услуг суррогатной матери

Молодая супруга главного комика страны Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова опровергает слухи о факте суррогатного материнства, вследствие чего появился их общий с 75-летним супругом ребенок.
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Комиссию РПЦ не пустили в захваченный опальным священником монастырь

Созданную для проведения молебна и инвентаризации комиссию Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) не пустили на территорию Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви и лишенным сана священником Сергием (Романовым).
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В Подмосковье три человека пострадали из-за упавших деревьев

Три человека пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра на территории Московской области, повреждены семь легковых машин и одна автобусная остановка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости11:22