Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах
Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период.В источнике
С чего всё началось
На обеспечение работы президента и его администрации в 2021 году направят 14,9 млрд рублей
Как отмечается в пояснительной записке, на изменение объемов финансирования повлияло увеличение расходов на обеспечения функционирования Администрации президента РФ, в том числе в связи с произошедшими в 2020 году структурными изменениями, которое оценивается на 2021 год на 1 млрд 153,7 млн рублей, на 2022 год - на 519,6 млн рублей.
ТАСС07:56
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