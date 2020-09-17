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ТАСС
ТАСС

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах

Россия планирует выделить на национальную оборону в 2021 году 3,1 трлн рублей, в 2022 году - 3,2 трлн рублей, в 2023 году - 3,1 трлн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

На обеспечение работы президента и его администрации в 2021 году направят 14,9 млрд рублей

Как отмечается в пояснительной записке, на изменение объемов финансирования повлияло увеличение расходов на обеспечения функционирования Администрации президента РФ, в том числе в связи с произошедшими в 2020 году структурными изменениями, которое оценивается на 2021 год на 1 млрд 153,7 млн рублей, на 2022 год - на 519,6 млн рублей.
ТАСС07:56
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Национальная служба новостей

Названы траты России на космическую деятельность в 2021-2023 годах

Национальная служба новостей09:19
ТАСС

Инвестиции в развитие Калининградской области в 2021 году увеличат на 2,6 млрд рублей

ТАСС09:40
REGNUM

МВД и Росгвардия получат ещё 28 млрд рублей на зарплаты в 2021–2023 годах

REGNUM08:52
БИЗНЕС Online

На обеспечение работы президента РФ и его администрации направят 14,9 млрд рублей

БИЗНЕС Online08:25
Говорит Москва

В 2021 году финансирование нацпроектов составит 2 трлн 200 млрд рублей

Говорит Москва07:47
РЕН ТВ

На нацпроекты в 2021 году направят 2,2 трлн рублей

РЕН ТВ07:46
Известия

Россия запланировала потратить на космос 577 млрд рублей за три года

Известия09:14

Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде

"Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя (Калининград)", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,8K

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
2,4K

«Роскомсвобода» требует запретить систему распознавания

Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова 16 сентября подала в Тверской районный суд Москвы административный иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии и ГУ МВД Москвы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а в будущем принять акт, который будет регламентировать работу подобных систем.
Коммерсантъ18:54
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Tesla перейдет на «бисквитные» батареи

Напомним, несколько лет назад Tesla перешла с формата 18650 (диаметр 18 и высота 65 мм) на более крупный 2170 (диаметр 21 и высота 70 мм, последний ноль сокращается ради удобства).
SpeedMe03:14