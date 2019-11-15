По словам Полянского, возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны". Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата.

с чего всё началось

Полянский отметил, что возврат месторождений стал бы вкладом Вашингтона в гуманитарное содействие сирийцам. В начале ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что для США контроль над нефтью в Сирии является главной целью.

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