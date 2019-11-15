Политика

РБКРБКРоссия потребовала от США вернуть сирийцам нефтяные месторождения

Полянский отметил, что возврат месторождений стал бы вкладом Вашингтона в гуманитарное содействие сирийцам. В начале ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что для США контроль над нефтью в Сирии является главной целью.
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с чего всё началось

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

По словам Полянского, возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны". Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата.
РИА Новостивчера в 18:52

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Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

RT на русскомвчера в 19:43

Зампостпреда РФ при ООН призвал США вернуть Сирии месторождения нефти

Коммерсантъвчера в 18:59

Зампостпреда России при ООН призвал США вернуть Сирии нефтяные месторождения

ТАССвчера в 16:53

Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

РИА Новостивчера в 18:52

Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии

Известиявчера в 18:08

Россия призвала США вернуть Сирии нефть

Lenta.ruвчера в 17:57

Россия потребовала от США вернуть сирийцам нефтяные месторождения

РБКвчера в 18:58
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:07, Вашингтон
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

РБК вчера в 19:54
Спорт

Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России

Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
РИА Новости вчера в 03:37
Музыка

Бузова намерена выступить на Евровидении

Поп-певица и звезда «Дома-2» Ольга Бузова заявила о своем намерении представить Россию на международном вокальном конкурсе Евровидение.
Политическая Экспертиза вчера в 20:47
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Гаджеты

Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8

Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
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Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Газета.Ru вчера в 11:36
Кино

Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»

Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Lenta.ru 00:26
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Авто

Новую Kia Optima засняли на дороге

Корейский седан KIA Optima (K5) нового поколения вышел на финальные дорожные испытания.
Автоновости дня 13 ноября в 05:28
Футбол

Сборная Франции обыграла Молдавию и вышла на Евро-2020

Сборная Франции одержала победу над командой Молдавии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM вчера в 21:55
Здоровье

Названы продукты, вызывающие резкие скачки уровня сахара в крови

Названы продукты, которые вызывают резкие скачки уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса, сообщает издание "Аргументы и Факты".
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Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета вчера в 11:50
Общество

Россия, Индия и Китай создадут свой аналог платежной системы SWIFT

Для упрощения торговли между странами в условиях возможного усиления санкций со стороны США, Индия, Россия и Китай планируют создать собственную альтернативу международной платежной системы SWIFT, передает ТАСС.
NewInform вчера в 04:06
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
Гаджеты

Представили смартфон Motorola Razr с гибким экраном

Motorola Razr с гибким экраном имеет 6,2-дюймовый основной экран, с вырезом вверху для 5Мп камеры и датчиков.
Газета DAILY вчера в 15:07
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM вчера в 07:42
Технологии

Opera 65 покажет, какие сайты отслеживают пользователя

В предыдущей версии браузера Opera появилась возможность блокировки трекеров отслеживания на веб-сайтах.
Игромания.ру вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва 13 ноября в 19:12
Наука

Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике

«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
MedikForum.ru вчера в 13:36
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:50
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета вчера в 03:38
Общество

Владелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Российская газета вчера в 21:33
Политика

Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
RT на русском 01:04
Общество

Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз

По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
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Происшествия

Власти Благовещенска после стрельбы в колледже проверили ЧОП в школе

Частное охранное предприятие «Сириус-А», обеспечивающее охрану Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где 14 ноября произошла стрельба, также охраняет одну из школ в Благовещенске.
RT на русском 00:44
Футбол

Роналду оформил хет-трик за сборную

Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
ГЛАС.RU вчера в 20:02
Космос

Астроном-любитель из Крыма открыл новую комету в Солнечной системе

Новую комету в Солнечной системе открыл астроном-любитель из крымского поселка Научного Геннадий Борисов.
Известия 13 ноября в 23:23
Политика

Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Ведомости вчера в 17:48
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