Политика
РБКРоссия потребовала от США вернуть сирийцам нефтяные месторождения
Полянский отметил, что возврат месторождений стал бы вкладом Вашингтона в гуманитарное содействие сирийцам. В начале ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что для США контроль над нефтью в Сирии является главной целью.
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с чего всё началось
По словам Полянского, возврат нефтяных месторождений властям Сирии "стал бы и реальным вкладом Соединенных Штатов в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны". Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата.РИА Новостивчера в 18:52
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