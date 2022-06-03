По материалам Банка России, в начале мая 2022 года доля валютных вкладов россиян составила 14,4%. За два месяца валютные депозиты населения России сократились приблизительно на 5%, что стало максимальным снижением данного показателя с января 2015 года (тогда доля валютных вкладов россиян снизилась на 5,8% на фоне падения рубля).