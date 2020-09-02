Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз
Из-за чего Россия подала жалобу в Евразийский союз. Из-за того что Казахстан перестал поставлять с июня лом черных металлов, Россия подала жалобу в Евразийский союз. Комиссия усмотрела нарушение конкуренции в действиях Казахстана.В источнике
С чего всё началось
Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлического лома в Россию.
РБКвчера в 07:04
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