Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз

Рамблер 16

Из-за чего Россия подала жалобу в Евразийский союз. Из-за того что Казахстан перестал поставлять с июня лом черных металлов, Россия подала жалобу в Евразийский союз. Комиссия усмотрела нарушение конкуренции в действиях Казахстана.