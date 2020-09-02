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Невские Новости
Невские Новости

Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз

Из-за чего Россия подала жалобу в Евразийский союз. Из-за того что Казахстан перестал поставлять с июня лом черных металлов, Россия подала жалобу в Евразийский союз. Комиссия усмотрела нарушение конкуренции в действиях Казахстана.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлического лома в Россию.
РБКвчера в 07:04
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Московский Комсомолец

Россия пожаловалась в ЕАЭС на Казахстан

Московский Комсомолецвчера в 10:08
RT на русском

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

RT на русскомвчера в 08:20
РИА Новости

РБК: Россия пожаловалась на Казахстан из-за нового запрета

РИА Новостивчера в 09:43
Царьград

Как Казахстан решил нажиться на России: Схема раскрыта, но что дальше?

Царьградвчера в 09:38
Lenta.ru

Казахстан заподозрили в наживании на России

Lenta.ruвчера в 08:46
Газета.Ru

Казахстан заподозрили в создании «барьера» для России

Газета.Ruвчера в 09:59
РБК

Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

РБКвчера в 07:04

Оппозиция в ФРГ требует остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Виктор Лисицын / Global Look Press Политик Катрин Геринг-Эккард из оппозиционной немецкой партии "Союз 90 / Зеленые" призвала правительство страны остановить строительство "Северного потока-2" из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
РЕН ТВвчера в 15:05
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Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко

По многим вопросам российско-белорусской повестки достигнут прогресс, в том числе по будущему Союзного государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам переговоров с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru06:39

Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки

Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
REGNUM06:30
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Испытания вакцины от COVID-19 продлятся до конца 2022 года

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, планируется завершить 31 декабря 2022 года, - это следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава РФ.
Российская газета05:13
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