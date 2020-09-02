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Народные новости
Народные новости

Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за прекращения поставок лома

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела нарушение конкуренции в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, сообщает РБК со ссылкой на заключение комиссии. Казахстан поставлял в Россию около 1 млн тонн лома каждый год.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлического лома в Россию.
РБКвчера в 07:04
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Россия пожаловалась в ЕАЭС на Казахстан

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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

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Минздрав РФ намерен запретить ароматизаторы в сигаретах

Сигареты PeterFranz План предполагает запрет ароматизаторов и красителей, а также добавок, которые усиливают зависимость от табачных изделий и никотиносодержащей продукции, включая жидкости для электронных сигарет.
REGNUM03:38
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-службы Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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