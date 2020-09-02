Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за прекращения поставок лома

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела нарушение конкуренции в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, сообщает РБК со ссылкой на заключение комиссии. Казахстан поставлял в Россию около 1 млн тонн лома каждый год.