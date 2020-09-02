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Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за запрета на поставки лома

Казахстан заподозрили в наживании на России после того, как республика запретила поставки лома черных металлов на территорию РФ. При этом власти Казахстана введение этого запрета отрицают. Это обернулось дефицитом сырья.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

С 2018 года в республике действует запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов автомобильным транспортом. С жалобой на нехватку лома из Казахстана в российский Минпромторг в начале июня обратился топ-менеджер Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников.
РБКвчера в 07:04
Подробнее о событии
Царьград

Как Казахстан решил нажиться на России: Схема раскрыта, но что дальше?

Царьградвчера в 09:38
Газета.Ru

Казахстан заподозрили в создании «барьера» для России

Газета.Ruвчера в 09:59
РИА Новости

РБК: Россия пожаловалась на Казахстан из-за нового запрета

РИА Новостивчера в 09:43
Московский Комсомолец

Россия пожаловалась в ЕАЭС на Казахстан

Московский Комсомолецвчера в 10:08
Lenta.ru

Казахстан заподозрили в наживании на России

Lenta.ruвчера в 08:46
RT на русском

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

RT на русскомвчера в 08:20
РБК

Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

РБКвчера в 07:04

После коронавируса население страны сократится максимально за 14 лет

В проекте правительственного плана по достижению национальных целей развития говорится о том, что коронавирусная инфекция приведет к максимальному за последние четырнадцать лет сокращению численности населения Российской Федерации.
Evo-rus.comвчера в 12:01
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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ФБР ищет летавшего над Лос-Анджелесом мужчину с реактивным ранцем

Как сообщал ранее телеканал Fox 11, пилот во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса увидел, как мимо самолета на высоте 914 метров и на расстоянии около 300 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем.
ТВ Центр02:45
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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
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Оборот Ozon во II квартале почти утроился

Оборот Ozon от продаж товаров и услуг (gross merchandise value, или GMV) за вычетом возвратов вырос по итогам второго квартала 2020 на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 45,8 млрд рублей с НДС.
ТАСС03:10