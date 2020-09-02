Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за запрета на поставки лома

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Казахстан заподозрили в наживании на России после того, как республика запретила поставки лома черных металлов на территорию РФ. При этом власти Казахстана введение этого запрета отрицают. Это обернулось дефицитом сырья.