Политика

DixiNewsDixiNewsРоссия предложила НАТО отказаться от военных учений

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко предложил НАТО отказаться от военных учений у российских границ и границ Альянса. Такое заявление он сделал в беседе с «Коммерсантом». Самая главная обеспокоенность Москвы – учения в Балтийском и Черноморском регионах.
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с чего всё началось

Россия предложила НАТО договориться о понижении уровня военных учений

Российские власти предложили НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений, вплоть до их непроведения, в районах соприкосновения России и стран альянса.
Коммерсантъвчера в 13:02

Подробнее о событии

МИД предложил НАТО снизить масштаб учений сил альянса у границ России

РБКвчера в 15:45

Россия предлагала НАТО отказаться от военных учений в районах соприкосновения

Эхо Москвывчера в 14:31

Москва предложила НАТО отказаться от военных учений в районах соприкосновения с Россией

Взгляд.рувчера в 13:29

«Никак не отреагировали»: Москва предлагала НАТО отказаться от военных учений у российских границ

Комсомольская правдавчера в 13:46

Россия предложила НАТО обсудить снижение уровня военных учений

RT на русскомвчера в 13:41

Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений

Lenta.ruвчера в 14:23

Россия предложила НАТО договориться о понижении уровня военных учений

Коммерсантъвчера в 13:02
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Происшествия

Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района

Российская газета 03:56
Экономика

Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей

Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
Ведомости вчера в 15:17
Происшествия

СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Газета.Ru 03:46
Общество

В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27.
Российская газета 01:30
Происшествия

Подозреваемому в насилии под Гатчиной предъявлено обвинение

RT на русском 03:19
Происшествия

На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу

Свердловские следователи возбудили дело о покушении на убийство после нападения школьника на учительницу в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:16
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Гаджеты

Названы смартфоны Xiaomi, которые скоро получат Android 10

Участники сообщества XDA Developers поделились информацией, позволяющей понять, какие смартфоны Xiaomi следующими получат долгожданное обновление.
Ferra вчера в 10:13
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Политика

Лавров назвал условие прекращения войны в Донбассе

«Достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог между сторонами конфликта — Киевом, Донецком и Луганском», — подчеркнул он.
REGNUM 03:14
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Общество

Министр финансов США объяснил исчезновение $1,5 трлн наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда исчезли $1,5 трлн наличными, которых, как утверждают журналисты, не могут досчитаться центробанки мира.
Известия 02:10
Авто

В России сертифицировали обновленный Mitsubishi ASX

В следующем году на российском рынке должен появиться обновленный кроссовер Mitsubishi ASX, цены на который будут оглашены ближе к старту продаж новинки.
32CARS.ru 02:23
Общество

В уголовном деле бывшего главы банка «Открытие» появился новый эпизод

По словам одного из собеседников, речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК): Данкевич подписал от имени банка фиктивную банковскую гарантию, выданную 5 мая 2017 года в пользу "Финансовой группы Будущее (Кипр) Лимитед" (Financial Group Future (Cyprus) Ltd).
РБК 01:02
Армия и оружие

«Жду еще больше удачи в любви»: что власть и бизнес ждут от 2020 года

Еще одно важнейшее событие, которое ждет нас в 2020 году, — всемирная выставка ЭКСПО в Дубае.
РБК 02:00
Шоу-бизнес

Единственная дочь Петросяна встала на сторону Степаненко

Kleo.ru 03:50
Политика

Эрдоган решил отправить войска в Ливию

Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали заключенное Турцией и правительством Сарраджа соглашение незаконным.
Московский Комсомолец 04:00
Авто

Subaru показала тизер нового Levorg STI Sport

Японская компания Subaru готовится к мировой премьере нового универсала Levorg STI Sport, который получит более агрессивную внешность и спортивные характеристики.
32CARS.ru 02:06
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Российская газета 01:56
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе

Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Газета Кемерова вчера в 21:54
Общество

Опубликован текст разговора о «сакральной жертве» по делу Шеремета

На Украине адвокат обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал полный текст разговора своей подзащитной о поиске новой «сакральной жертвы» для дестабилизации ситуации в стране.
REGNUM 04:13
Здоровье

Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем

Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Газета Кемерова 00:21
Происшествия

В Пугачеве подростки удерживали и насиловали несовершеннолетнюю

Общественное мнение 04:10
Шоу-бизнес

Пугачева сорвала выступление Бузовой на «Голубом огоньке»

Звезда российской эстрады Алла Пугачева сорвала выступление певицы Ольги Бузовой в новогодней программе «Голубой огонек», попросив продюсера Игоря Крутого не пускать исполнительницу в эфир, сообщает издание «Актуальные Новости».
Слово и Дело 01:09
Политика

Путин уволил трёх генералов МВД

Президент Владимир Путин уволил ряд генералов различных силовых ведомств.
Профиль вчера в 12:18
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскритиковала Евросоюз за отказ от идей Путина

Европа "впустую потратила время", отказавшись поддержать идеи президента России Владимира Путина, высказанные им в немецком бундестаге в 2001 году, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Газета.Ru вчера в 22:26
Транспорт

В Нижнем Новгороде отменят четыре автобусных маршрута

Патриоты Нижнего 02:48
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Политика

Глава СПЧ раскритиковал идею выходного дня 31 декабря

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, говоря о решениях ряда регионов России сделать 31 декабря выходным днём, заявил, что не согласен с этим.
RT на русском 00:44
Политика

МИД назвал вариант ответа на санкции против «Северного потока-2»

В качестве ответа на санкции против газопровода «Северный поток-2» Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну.
РБК 01:25
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