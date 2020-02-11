Политика
Газета.RuРоссия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17
Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
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с чего всё началось
Нидерланды не согласились с предложением Москвы привлечь к ответственности в России троих россиян, фигурантов дела о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщает Reuters.Коммерсантъ03:33
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В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом
За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
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На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Спорт
«Не понимаю разговоров, что Большунова нужно тащить». Елена Вяльбе — о скандинавской многодневке
Уже 15 февраля в Швеции стартует первый в истории лыжный тур по Швеции и Норвегии. Эта многодневка будет важна вдвойне.
Общество
Суд заочно арестовал экс-совладельца «Открытия» Минца
Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей банка «ФК Открытие».
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Экономика
Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости
"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
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В России планируют провести «гаражную амнистию»
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Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Общество
Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Интернет
Брендами Tinder и Badoo воспользовались для кражи денег россиян
Эксперты компании по итогам 2019 года обнаружили, что почти 1,5 тысячи опасных программ воспользовались брендами дейтинг-приложений.
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП
В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Политика
В Кремле прокомментировали идею покупки у Украины воды для Крыма
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о покупке у Украины воды для снабжения Крыма.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Хоккей
Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ
Футбол
Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Общество
ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Происшествия
Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП под Калугой
По данным инспекторов, водитель не совладала с управлением на скользкой дороге, "Лада-Ларгус" вылетела на встречную полосу и сбила 10-летнюю девочку, которая вместе с матерью шла по обочине.
Культура
Леонардо Ди Каприо не захотел фотографироваться с Киркоровым
Леонардо Ди Каприо не захотел фотографироваться со звездой российского шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым.
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Продавцы электроники попросили снизить «налог на болванки»
Продавцы и импортеры электроники попросили снизить платежи, которые идут в пользу авторов музыки, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
Общество