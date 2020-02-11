Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17

Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
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с чего всё началось
Нидерланды не согласились с предложением Москвы привлечь к ответственности в России троих россиян, фигурантов дела о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщает Reuters
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