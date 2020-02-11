с чего всё началось

Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.

Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17

Происшествия На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Общество Суд заочно арестовал экс-совладельца «Открытия» Минца Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей банка «ФК Открытие».

Экономика Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Происшествия Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП под Калугой По данным инспекторов, водитель не совладала с управлением на скользкой дороге, "Лада-Ларгус" вылетела на встречную полосу и сбила 10-летнюю девочку, которая вместе с матерью шла по обочине.