Экономика
Красная веснаРоссия предложила Белоруссии постепенно снижать премию к цене на нефть
Предложение по постепенному снижению премии к цене на нефть сделали представители России президенту Белоруссии Александру Лукашенко, 21 февраля сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.
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Авто
Петербуржцы смогут взять в аренду Hyundai по онлайн-подписке
Происшествия
В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
Политика
России грозит суд из-за Керченского пролива
Арбитражный трибунал в Гааге считает, что имеет право рассматривать иск Украины против России в вопросе Азовского моря.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
После скандала с несанкционированным анализом записей с микрофонов устройств, на котором поймали Amazon, Apple, Google, Microsoft и Facebook, крупнейшая мировая социальная сеть решила изменить подход к получению данных для тренировки алгоритмов распознавания речи.
Футбол
Холанд признан игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в футбольной Лиге чемпионов, сообщается на официальной странице турнира в Twitter.
Общество
DM: принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских привилегий 31 марта
По неподтвержденным оценкам, которые приводила вещательная корпорация Би-би-си, после женитьбы на Маркл в мае 2018 года принц Гарри получал от отца около £2,5 млн в год ($3,3 млн), что покрывало примерно 95% потребностей семьи.
Шоу-бизнес
Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием
Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Политика
ООН осудила нападения на эвакуированных из Уханя в Полтавской области
Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными. По итогам беспорядков в Полтавской области полиция задержала 24 человека.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Политика
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор
Турецкий и российский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.
Технологии
Ставить российские приложения согласились Xiaomi и Huawei
Сегодня российские СМИ сообщили, что ставить российские приложения согласились Xiaomi и Huawei.
Наука
Недавно найденные бактерии борются с изменением климата
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Футбол
«Реал» не может договориться с Рамосом о новом контракте
Мадридский "Реал" не может договориться со своим капитаном Серхио Рамосом о новом контракте, сообщает AS.
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенной фотосессии для модного журнала L'Officiel Italia.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Шоу-бизнес
Оксану Самойлову выписали из роддома с новорожденным сыном
Под снимком в аккаунте Самойловой появилось много теплых слов и поздравлений.
Технологии
Google неожиданно выпустила новую версию Android 11
В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.
Политика
Путин ответил на вопрос о возможном мире и дружбе с Зеленским
Журналист Андрей Ванденко спросил у президента России Владимира Путина о том, есть ли вероятность, что он может договориться и прийти к миру с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Президента Федерации хоккея Москвы арестовали по делу о растрате
В Москве полицейские арестовали президента столичной федерации хоккея Сергея Менделеева по делу о растрате с ущербом на сумму три миллиарда рублей.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Экономика
Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
Общество
МИД РФ сообщил о задержании россиянки в Испании по запросу США
Гражданку России, сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений" Олесю Красилову задержала полиция Испании, возможно, по запросу США, сообщает МИД РФ.
Общество
Продажи автомобилей в Китае рухнули на 92%
В Китае за первые две недели февраля этого года продажи новых автомобилей упали на 92%.
Гаджеты
Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone
Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.