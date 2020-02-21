Экономика

Красная веснаКрасная веснаРоссия предложила Белоруссии постепенно снижать премию к цене на нефть

Предложение по постепенному снижению премии к цене на нефть сделали представители России президенту Белоруссии Александру Лукашенко, 21 февраля сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.
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