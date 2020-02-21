Экономика
РБКРоссия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 в год
Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за 1 т каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
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Культура
«Лед 2» обзавелся саундтреком с Монатиком и Александром Петровым
Саундтрек к фильму "Лед 2" вышел в свет 21 февраля 2020 года. В создании большей части композиций принял участие Pluri Art Orchestra.
Происшествия
Ставивший пасынка на гречку омич получил 4,5 года колонии
Житель Омска Сергей Казаков, который ставил в воспитательных целях сына своей сожительницы коленями на гречку, получил 4,5 года колонии.
Происшествия
В бунтовавшем из-за коронавируса украинском поселке детей не пустили в школу
Космос
Китайский луноход находит что-то странное на обратной стороне Луны
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Авто
Представили Volkswagen Caddy нового поколения
Компания Volkswagen представила в Дюссельдорфе новое поколение грузопассажирского фургона Volkswagen Caddy.
Политика
Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»
Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Энергетика
Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко назвал оптимальную цену на российский газ, цитирует "БелТА".
Происшествия
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Экономика
Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат
Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Общество
Батурина перестала быть самой богатой россиянкой
Самой богатой женщиной России по версии Forbes стала соосновательница и владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.
Политика
Певица Валерия создаст женскую политическую партию
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Происшествия
В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян
Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Шоу-бизнес
Место Дмитрия Шепелева на Первом канале может занять Тимур Еремеев
Сегодня, 19 февраля, стало известно, что вести ток-шоу "На самом деле" вместо Дмитрия Шепелева могут предложить Тимуру Еремееву.
Общество
Диссовет предложил лишить замглавы Минздрава Краевого ученой степени
Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава единогласно проголосовал за лишение степени доктора медицинских наук замглавы Минздрава России Сергея Краевого, передает «Фармацевтический вестник».
Кино
У звезды «Гарри Поттера» обнаружили рак в третьей стадии
Политика
Свой в Думе: лидер группы «Ленинград» вступил в партию и был осмеян
Лидер скандально известной российской музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.
Космос
Космический парусник LightSail 2 прислал на Землю новые «селфи»
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Общество
В Брянске у пассажира поезда заподозрили коронавирус
В пограничном санитарно-карантинном пункте управления Роспотребнадзора на станции «Брянск-Орловский» уточнили, что пассажирка, гражданка Китая, и ещё два человека госпитализированы, остальные проходят медобследование, сообщает Российская газета.
Происшествия
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.