Экономика

РБКРБКРоссия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 в год

Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за 1 т каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
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