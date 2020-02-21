Энергетика
Телеканал 360°Новак озвучил предложение России для Белоруссии по цене на нефть
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным о поставках нефти. Глава Кремля предложил коллеге компенсацию на сумму около 300 миллионов долларов, которые Минск потеряет из-за снижения пошлины.
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Российские компании предложили Белоруссии уменьшать премию в цене нефти на $2 в год
Интерфаксвчера в 06:11
Новак рассказал о новом ценовом предложении по нефти для Белоруссии
Комсомольская правдавчера в 06:37
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