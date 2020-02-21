Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным о поставках нефти. Глава Кремля предложил коллеге компенсацию на сумму около 300 миллионов долларов, которые Минск потеряет из-за снижения пошлины.

Новак озвучил предложение России для Белоруссии по цене на нефть

Экономика Из бюджета выделят деньги на выполнение социальных поручений Путина Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях федерального бюджета на 2020—2022 годы, предусматривающий расходы в том числе на выполнение социальных поручений президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент «Росбалта».

Наука Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.

Политика На Украине ответили на слова Путина о «глобальном конкуренте в Европе» Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.

Общество СМИ опубликовали список поручений Путина по борьбе с ВИЧ Президент РФ Владимир Путин потребовал до 90% (в два раза) увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ, проработав вопросы снижения отпускных цен на препараты с производителями и осуществления их централизованной закупки.

Происшествия На Ямале чиновника заподозрили в растрате 29 миллионов рублей Заместитель главы Надымского района ЯНАО стал подозреваемым в деле о растрате 29 миллионов рублей, которые муниципалитет выплатил организации за невыполненные в полном объеме работы по благоустройству, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.

Здоровье Число погибших от коронавируса в Китае достигло 2345 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 тысяч 659 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова поскользнулась на платье На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.

Кино Появились первые фото Роберта Паттинсона со съемок «Бэтмена» Пользователи Twitter выложили первые фотографии актера Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена со съемок фильма об этом супергерое в Лондоне.