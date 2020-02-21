Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным о поставках нефти. Глава Кремля предложил коллеге компенсацию на сумму около 300 миллионов долларов, которые Минск потеряет из-за снижения пошлины.

Новак озвучил предложение России для Белоруссии по цене на нефть

Армия и оружие В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе По заявлению главы Минобороны Турции Хулуси Акара, республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе и в ближайшее время продолжит переговоры с Россией относительно ситуации в сирийской провинции, сообщает телеканал CNN Turk.

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