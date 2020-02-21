Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Новак озвучил предложение России для Белоруссии по цене на нефть

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным о поставках нефти. Глава Кремля предложил коллеге компенсацию на сумму около 300 миллионов долларов, которые Минск потеряет из-за снижения пошлины.
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В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
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Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
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