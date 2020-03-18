Политика
РБКРоссия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
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с чего всё началось
Что содержалось в 31-й "карте" На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.РБКвчера в 23:00
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Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Финансы
Курс доллара превысил 76 рублей
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с февраля 2016 года. Курс доллара вырос на 89 копеек и составил 76,33 рубля.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Происшествия
В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин
Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Политика
Деятели науки и культуры выступили против поправок в Конституцию
Деятели науки, культуры и писатели России выступили против поправок в Конституцию.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Общество
Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось
У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
Общество
Семьи смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет без сбора справок
Российские семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет без каких-либо справок.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Наука
Восьмимесячные дети понимают основы грамматики
Восьмимесячные европейские дети понимают основы грамматики родного языка. Об этом сообщили исследователи из издания Current Biology.
Общество
2 года пандемии коронавируса предрек институт Роберта Коха
Целых 2 года может продлиться пандемия вируса SARS-CoV-2, при этом инфекция будет распространяться волнами, заявил Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
Футбол
Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса
Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о приостановлении всех соревнований на территории страны, сообщается на сайте организации.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Гаджеты
Продажи автомобилей марки Hongqi в Китае взлетели более чем вдвое
Чанчунь, Китай, 17 марта 2020, 09:09 — REGNUM Продажи автомобилей марки Hongqi китайского автопроизводителя FAW Group взлетели на 103,8% за первые два месяца года в годовом исчислении, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной, вдовы первого космонавта Юрия Гагарина.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Общество
Приезжающих во Вьетнам россиян поместят на карантин
Граждане России, приезжающие во Вьетнам, будут помещены на карантин в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Общество
Лаборатории «Инвитро» начнут проводить тесты на коронавирус
Частная медицинская компания «Инвитро», специализирующаяся на диагностике, начнет принимать анализы на выявление коронавирусной инфекции COVID-19, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
Авто
Спортивный Hyundai Tucson N Line появился в России
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Политика
Сотрудников администрации президента стали проверять на коронавирус
Ранее сообщалось, что представителей СМИ, контактирующих с президентом, также проверили на коронавирус.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.