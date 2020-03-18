Политика

РБКРБКРоссия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
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Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

Что содержалось в 31-й "карте" На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБКвчера в 23:00

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РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единые таможню и суд

РИА Новости02:36

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

Эхо Москвы02:30

РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единую таможню и суд Союзного государства

Коммерсантъ00:23

Россия предложила Белоруссии объединить суды, таможню и налоговую

URA.Ru00:48

РБК: Россия предложила Белоруссии объединить суды, таможню и налоговую

Ведомости01:59

Россия предложила Белоруссии объединить налоговые службы и таможни

Lenta.ru00:07

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

РБКвчера в 23:00
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Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Финансы

Курс доллара превысил 76 рублей

Курс доллара превысил 76 рублей впервые с февраля 2016 года. Курс доллара вырос на 89 копеек и составил 76,33 рубля.
RT на русском 03:04
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Происшествия

В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
RT на русском 01:35
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru вчера в 10:46
Политика

Деятели науки и культуры выступили против поправок в Конституцию

Деятели науки, культуры и писатели России выступили против поправок в Конституцию.
Evo-rus.com 01:15
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
РИА Новости 00:13
Общество

Семьи смогут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет без сбора справок

Российские семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет без каких-либо справок.
КТВ-Луч вчера в 13:55
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Наука

Восьмимесячные дети понимают основы грамматики

Восьмимесячные европейские дети понимают основы грамматики родного языка. Об этом сообщили исследователи из издания Current Biology.
Piter.tv вчера в 05:58
Общество

2 года пандемии коронавируса предрек институт Роберта Коха

Целых 2 года может продлиться пандемия вируса SARS-CoV-2, при этом инфекция будет распространяться волнами, заявил Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха.
Live24 вчера в 12:41
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
РИА Новости 01:40
Футбол

Чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение о приостановлении всех соревнований на территории страны, сообщается на сайте организации.
Матч ТВ вчера в 15:20
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Здоровье

ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 11:25
Гаджеты

Продажи автомобилей марки Hongqi в Китае взлетели более чем вдвое

Чанчунь, Китай, 17 марта 2020, 09:09 — REGNUM Продажи автомобилей марки Hongqi китайского автопроизводителя FAW Group взлетели на 103,8% за первые два месяца года в годовом исчислении, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.
REGNUM вчера в 02:09
Общество

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной, вдовы первого космонавта Юрия Гагарина.
Газета.Ru 02:59
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Lenta.ru 01:24
Общество

Приезжающих во Вьетнам россиян поместят на карантин

Граждане России, приезжающие во Вьетнам, будут помещены на карантин в целях недопущения распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 00:47
Общество

Лаборатории «Инвитро» начнут проводить тесты на коронавирус

Частная медицинская компания «Инвитро», специализирующаяся на диагностике, начнет принимать анализы на выявление коронавирусной инфекции COVID-19, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
Афиша Daily вчера в 06:19
Авто

Спортивный Hyundai Tucson N Line появился в России

Тарантас Ньюс 16 марта в 03:58
Общество

«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
РБК вчера в 17:21
Политика

Сотрудников администрации президента стали проверять на коронавирус

Ранее сообщалось, что представителей СМИ, контактирующих с президентом, также проверили на коронавирус.
Компания 02:15
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
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