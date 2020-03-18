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с чего всё началось

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.

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