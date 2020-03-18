Политика

РИА НовостиРИА НовостиРБК: Россия предлагала Белоруссии создать единые таможню и суд

Во время переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предлагала создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

Что содержалось в 31-й "карте" На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБКвчера в 23:00

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РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единые таможню и суд

РИА Новости02:36

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

РБКвчера в 23:00

РБК: Россия предложила Белоруссии объединить суды, таможню и налоговую

Ведомости01:59

Россия предложила Белоруссии объединить суды, таможню и налоговую

URA.Ru00:48

РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единую таможню и суд Союзного государства

Коммерсантъ00:23

Россия предложила Белоруссии объединить налоговые службы и таможни

Lenta.ru00:07

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

Эхо Москвы02:30
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Общество

Досрочный ЕГЭ перенесли из-за коронавируса

Досрочную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесли на основной период.
Lenta.ru 02:37
Общество

Коронавирус обнаружен во всех штатах США

В американском штате Западная Вирджиния нашли первый случай заражения коронавирусом Таким образом, новая болезнь уже проникла во все штаты США.
КМВ Новости 00:52
Космос

Россия запустит аппарат на Луну

По сообщению главы отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, 1 октября 2021 года ожидается запуск российского космического аппарата на Луну.
Expert.ru вчера в 05:45
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской рассказала о своих обидах к матери

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о накопившихся к матери обидах и призналась, что больше ее не любит.
iReactor вчера в 16:42
Политика

Россия ограничила въезд для жителей ДНР без российского гражданства

Москва, 18 марта 2020, 12:18 — REGNUM Россия из-за коронавируса временно ограничила въезд жителям Донецкой Народной Республики (ДНР), не имеющим российского гражданства, сообщили 18 марта в пограничном управлении ФСБ по Ростовской области.
REGNUM 05:18
Происшествия

СК завершил расследование уголовного дела историка Соколова

РИА Новости 05:00
Культура

Конкурс «Евровидение-2020» будет отменен

Израильская корпорация телерадиовещания ("Кан") сообщила в Twitter о том, что на фоне пандемии коронавируса международный музыкальный "Евровидение-2020" будет отменен.
Кривое-зеркало.ру 05:50
Энергетика

США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

Главной проблемой сенаторы назвали то обстоятельство, что действия Эр-Рияда происходят в момент глобального кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 05:58
Общество

Пандемия коронавируса может продлиться 2 года

Лотар Вилер подчеркнул, что это может длиться годами и примерно займет порядка двух лет.
РегионСамара.ру 02:50
Происшествия

Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

ТАСС 03:56
Политика

Дума приняла во II чтении законопроект об онлайн-продаже лекарств

Госдума в среду приняла во втором, основном чтении законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов и медицинских препаратов.
ТАСС 05:57
Общество

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Известия вчера в 09:57
Общество

ФСБ выявила крупную подпольную сеть оружейников в 16 регионах России

ТАСС 04:13
Единоборства

Нурмагомедов уверен, что подерется с Фергюсоном на UFC 249

Народные новости 04:11
Общество

В Сербии ввели комендантский час

Белград, 17 марта 2020, 22:58 — REGNUM Комендантский час введён сербскими властями на фоне распространения вируса COVID-19, заявил 17 марта в публичном выступлении президент Сербии Александр Вучич.
REGNUM вчера в 15:58
Путешествия

Ростуризм: за рубежом остаются 100 тысяч организованных туристов из РФ

По обновленным данным Ростуризма, на сегодняшний день число российских путешественников за пределами Российской Федерации доходит до 100 тысяч.
Регион online 05:38
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина упала в обморок после съемок шоу «На самом деле»

Певица Ольга Зарубина упала в обморок после завершения съемок ток-шоу «На самом деле», где она узнала шокирующие новости о своем возлюбленном.
iReactor вчера в 20:12
Общество

Похороны Лимонова будут закрыты для общественности

Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
РБК 02:22
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

РИА Новости 01:40
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
Здоровье

Еще три красноярца заразились коронавирусом

18 марта трем красноярцам предварительно подтвердили коронавирус.
ТВК 03:20
Общество

Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции

В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:46
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском вчера в 02:38
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Финансы

Курс доллара поднялся выше 79 рублей

Курс доллара превысил 79 рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:13
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

Известия 03:37
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Киушкина заразилась коронавирусом

iReactor вчера в 11:33
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.
ТАСС вчера в 14:08
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