Политика
РБКРоссия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
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с чего всё началось
Что содержалось в 31-й "карте" На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.РБКвчера в 23:00
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Наука
Темнота может помогать удалению воспоминаний
В рамках эксперимента было обнаружено, что мухи теряют часть травмирующих воспоминаний после длительного нахождения в темноте.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Происшествия
В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую
В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Общество
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Происшествия
В Мурманске нашли сбежавшего моряка с подозрением на коронавирус
Местонахождение моряка, который сбежал из-под карантина в Мурманске, установили.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Политика
Лукашенко удивило решение России по закрытию границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России закрыть границу с республикой из-за пандемии коронавируса.
Авто
Mercedes-Benz S-Class нового поколения получит дисплеи в дверях
Кроме дисплеев в дверных картах, новый S-Class также получит усовершенствованную цифровую панель приборов, установленный под наклоном дисплей мультимедийной системы и блок сенсорных клавиш, отвечающий за настройку режимов движения, громкость аудиосистемы и другие функции.
Общество
Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Технологии
Запущена обновленная Публичная кадастровая карта РФ
Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Религия
Патриарх Кирилл утвердил правила профилактики коронавируса
Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Происшествия
Коронавирус в Хакасии: Валентин Коновалов собрал оперативный штаб
Сегодня утром глава Хакасии собрал оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса.
Общество
Прибывающих во Вьетнам россиян поместят на двухнедельный карантин
Вьетнам с 18 марта на 30 суток прекратил выдавать въездные визы и ввел карантин для всех иностранных граждан, в том числе российских, сообщает посольство России в стране.
Кино
Дзюба посоветовал посмотреть фильм «Заражение» об эпидемии вируса
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба порекомендовал подписчикам посмотреть фильм 2011 года «Заражение».
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
Политика
Косачев призвал отменить все санкции в мире из-за COVID-19
Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев призвал отменить все санкции в мире, кроме назначенных ООН, в связи с распространением коронавирусной инфекции и ситуации на нефтяном рынке.
Экономика
Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным
Как отметил Силуанов, ситуация в экономике РФ развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
Финансы
Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года
Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Общество
Шнуров ответил стихом на призыв Путина не покупать продукты впрок
Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не закупаться продуктами питания впрок.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Гаджеты
Redmi K30 Pro стал официальным смартфоном «Форсажа-9»
Redmi, дочерняя компания Xiaomi, сообщила о том, что она стала партнером фильма Форсаж 9, в котором будет рекламироваться новый флагманский гаджет фирмы.
Шоу-бизнес
В Лондоне Ольге Куриленко отказали в госпитализации с коронавирусом
Заразившаяся коронавирусом актриса Ольга Куриленко в Instagram рассказала, что ей отказали в госпитализации из-за перегруженности лондонских больниц.
Общество
Ученые: Пандемия коронавируса может продлиться 2 года
Специалисты Института Коха не брызжут оптимизмом. Они считают, что пандемия коронавируса может продлиться два года.
Шоу-бизнес
Шоумен из Екатеринбурга вернулся на «Дом-2» и показал личную яхту на Сейшелах
Екатеринбуржец Степан Меньщиков, ставший известным после телепроекта «Дом-2», вернулся туда вместе с беременной женой Ангелиной и показал яхту, на которой живет на Сейшелах.