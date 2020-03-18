Политика

РБКРБКРоссия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
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Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

Что содержалось в 31-й "карте" На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБКвчера в 23:00

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РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единые таможню и суд

РИА Новости02:36

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

Эхо Москвы02:30

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

РБКвчера в 23:00

Россия предложила Белоруссии объединить суды, таможню и налоговую

URA.Ru00:48

РБК: Россия предлагала Белоруссии создать единую таможню и суд Союзного государства

Коммерсантъ00:23

Россия предложила Белоруссии объединить налоговые службы и таможни

Lenta.ru00:07

РБК: Россия предложила Белоруссии объединить суды, таможню и налоговую

Ведомости01:59
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Наука

Темнота может помогать удалению воспоминаний

В рамках эксперимента было обнаружено, что мухи теряют часть травмирующих воспоминаний после длительного нахождения в темноте.
ToDay News Ufa вчера в 06:51
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Происшествия

В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую

В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Газета.Ru 04:20
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Происшествия

В Мурманске нашли сбежавшего моряка с подозрением на коронавирус

Местонахождение моряка, который сбежал из-под карантина в Мурманске, установили.
РБК вчера в 18:55
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Политика

Лукашенко удивило решение России по закрытию границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на решение России закрыть границу с республикой из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16 марта в 12:25
Авто

Mercedes-Benz S-Class нового поколения получит дисплеи в дверях

Кроме дисплеев в дверных картах, новый S-Class также получит усовершенствованную цифровую панель приборов, установленный под наклоном дисплей мультимедийной системы и блок сенсорных клавиш, отвечающий за настройку режимов движения, громкость аудиосистемы и другие функции.
Автоновости дня вчера в 01:42
Общество

Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Ведомости вчера в 18:20
Технологии

Запущена обновленная Публичная кадастровая карта РФ

Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Московский Комсомолец в Марий Эл 16 марта в 07:46
Религия

Патриарх Кирилл утвердил правила профилактики коронавируса

Правила профилактики коронавируса, утвержденные патриархом Кириллом, распространяются только на Московскую епархию.
Агентство Телеграф вчера в 06:20
Шоу-бизнес

Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Слово и Дело вчера в 03:37
Происшествия

В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
РИА Новости 04:06
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Происшествия

Коронавирус в Хакасии: Валентин Коновалов собрал оперативный штаб

Сегодня утром глава Хакасии собрал оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:39
Общество

Прибывающих во Вьетнам россиян поместят на двухнедельный карантин

Вьетнам с 18 марта на 30 суток прекратил выдавать въездные визы и ввел карантин для всех иностранных граждан, в том числе российских, сообщает посольство России в стране.
Интерфакс 03:08
Кино

Дзюба посоветовал посмотреть фильм «Заражение» об эпидемии вируса

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба порекомендовал подписчикам посмотреть фильм 2011 года «Заражение».
Спорт-Экспресс 04:14
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Политика

Косачев призвал отменить все санкции в мире из-за COVID-19

Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев призвал отменить все санкции в мире, кроме назначенных ООН, в связи с распространением коронавирусной инфекции и ситуации на нефтяном рынке.
Газета.Ru 02:49
Экономика

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Как отметил Силуанов, ситуация в экономике РФ развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
ТАСС 04:11
Финансы

Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:49
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Общество

Шнуров ответил стихом на призыв Путина не покупать продукты впрок

Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не закупаться продуктами питания впрок.
АБН 00:48
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Космос

Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной

Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Взгляд.ру вчера в 08:58
Гаджеты

Redmi K30 Pro стал официальным смартфоном «Форсажа-9»

Redmi, дочерняя компания Xiaomi, сообщила о том, что она стала партнером фильма Форсаж 9, в котором будет рекламироваться новый флагманский гаджет фирмы.
iReactor 04:13
Шоу-бизнес

В Лондоне Ольге Куриленко отказали в госпитализации с коронавирусом

Заразившаяся коронавирусом актриса Ольга Куриленко в Instagram рассказала, что ей отказали в госпитализации из-за перегруженности лондонских больниц.
Газета.Ru 01:49
Общество

Ученые: Пандемия коронавируса может продлиться 2 года

Специалисты Института Коха не брызжут оптимизмом. Они считают, что пандемия коронавируса может продлиться два года.
ToDay News Ufa вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Шоумен из Екатеринбурга вернулся на «Дом-2» и показал личную яхту на Сейшелах

Екатеринбуржец Степан Меньщиков, ставший известным после телепроекта «Дом-2», вернулся туда вместе с беременной женой Ангелиной и показал яхту, на которой живет на Сейшелах.
Екатеринбург Онлайн 03:59
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