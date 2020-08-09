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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия предложила Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%

Россия предложила Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%, сообщил статс-секретарь—заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Исключение предлагается сделать для институциональных инвестиций.В источнике
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Коммерсантъ

Россия предложила Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%

Коммерсантъ06:44
News.ru

РФ ждёт реакции Амстердама на предложение изменить налоговое соглашение

News.ru07:04
Говорит Москва

В Минфине РФ рассказали о предложении Кипру повысить налог на проценты до 15%

Говорит Москва07:53
Life.ru

Минфин ожидает ответа от Нидерландов о пересмотре налогового соглашения

Life.ru07:08
Вести.Ru

Москва сделала Амстердаму предложение

Вести.Ru06:51
Известия

В Минфине рассказали о переговорах с Нидерландами и Кипром по налоговым соглашениям

Известия06:35
ТАСС

Минфин ожидает ответа от Нидерландов о пересмотре налогового соглашения в ближайшие недели

ТАСС06:22

В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфакс04:25
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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