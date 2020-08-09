Россия предложила Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%
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Россия предложила Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%, сообщил статс-секретарь—заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Исключение предлагается сделать для институциональных инвестиций.В источнике
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