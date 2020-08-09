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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия предложила Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%

Россия предложила Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%, сообщил статс-секретарь—заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Исключение предлагается сделать для институциональных инвестиций.В источнике
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ТАСС

Власти Кипра прокомментируют ход переговоров с РФ по налогам только после их завершения

ТАСС13:50
Царьград

Россия требует от Кипра налога в 15%. В этой схеме есть исключение

Царьград09:37
Вести.Ru

Москва сделала Амстердаму предложение

Вести.Ru06:51
Говорит Москва

В Минфине РФ рассказали о предложении Кипру повысить налог на проценты до 15%

Говорит Москва07:53
Коммерсантъ

Россия предложила Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%

Коммерсантъ06:44
News.ru

РФ ждёт реакции Амстердама на предложение изменить налоговое соглашение

News.ru07:04
Известия

В Минфине рассказали о переговорах с Нидерландами и Кипром по налоговым соглашениям

Известия06:35

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на президентских выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов
Интерфакс14:00
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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В Минске грубо задержали трех журналистов «Дождя», освещавших выборы

Белорусские правоохранительные органы задержали корреспондентов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова, который был с ними.
Собеседник07:31
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