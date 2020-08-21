Россия предложила Китаю проинвестировать проекты на $10 млрд
Два новых проекта для инвестиций предложила китайским властям межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству, сообщает Минэкономразвития.В источнике
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Рабочая группа межправкомиссии рассмотрела два проекта для реализации Китаем на 10 млрд долларов
Финансовая газетавчера в 05:47
Рабочая группа межправкомиссии подготовила для обсуждения с Китаем новые проекты на $10 млрд
Минэкономразвития Россиивчера в 03:56