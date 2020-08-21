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Мойка78
Мойка78

Россия предложила Китаю проинвестировать проекты на $10 млрд

Два новых проекта для инвестиций предложила китайским властям межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству, сообщает Минэкономразвития.В источнике
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REGNUM

Россия представит Китаю два инвестиционных проекта на сумму $10 млрд

REGNUMвчера в 05:45
Lenta.ru

Россия попросила у Китая деньги на мегапроект «Газпрома»

Lenta.ruвчера в 10:40
Финансовая газета

Рабочая группа межправкомиссии рассмотрела два проекта для реализации Китаем на 10 млрд долларов

Финансовая газетавчера в 05:47
News.ru

РФ представит КНР совместные проекты стоимостью $10 млрд

News.ruвчера в 11:49
ИА Красная Весна

Россия предложит Китаю новые совместные проекты на $10 млрд

ИА Красная Веснавчера в 05:43
ТАСС

Россия представит Китаю новые совместные проекты на $10 млрд

ТАССвчера в 04:51
Минэкономразвития России

Рабочая группа межправкомиссии подготовила для обсуждения с Китаем новые проекты на $10 млрд

Минэкономразвития Россиивчера в 03:56

Члены оппозиционного КС в Белоруссии прибыли на допрос к следователям

Днем в четверг радио Sputnik сообщило, что Генпрокуратура Белоруссии открыла уголовное дело после создания Координационного совета, членов которого заподозрили в подготовке к силовому захвату власти в республике.
Радио Sputnik04:09
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Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

В правительстве считают, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.
Российская газета03:55
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Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» выразил надежду, что авиасообщение с Грузией будет восстановлено в ближайшем будущем, и подтвердил установку Москвы на нормализацию отношений с Тбилиси.
RT на русском18:17
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Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Вести.Ruвчера в 04:20
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МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G

Представители оператора сообщают, что на первом этапе доступ к высокоскоростному интернету получат производственные предприятия и офисы, после чего все преимущества предлагаемой услуги смогут оценить и частные клиенты.
Evo-rus.com04:16
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