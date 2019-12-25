Политика
DixiNewsРоссия предложила НАТО отказаться от военных учений
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко предложил НАТО отказаться от военных учений у российских границ и границ Альянса. Такое заявление он сделал в беседе с «Коммерсантом». Самая главная обеспокоенность Москвы – учения в Балтийском и Черноморском регионах.
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с чего всё началось
Российские власти предложили НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений, вплоть до их непроведения, в районах соприкосновения России и стран альянса.Коммерсантъвчера в 13:02
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Россия предлагала НАТО отказаться от военных учений в районах соприкосновения
Эхо Москвывчера в 14:31
Москва предложила НАТО отказаться от военных учений в районах соприкосновения с Россией
Взгляд.рувчера в 13:29
«Никак не отреагировали»: Москва предлагала НАТО отказаться от военных учений у российских границ
Комсомольская правдавчера в 13:46
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Общество
«Продавец деревни» в Красноярском крае опроверг сообщения СМИ
Информация в СМИ о продаже села Васильевка в Красноярском крае не соответствует действительности, заявил РИА Новости гендиректор Сельского строительного комбината Вадим Федяев, который подал объявление.
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Происшествия
Российский курсант задержал в метро женщину с ножом
Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Футбол
Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года
Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года.
Происшествия
Дело возбудили против школьника, напавшего на учительницу с молотком
Уголовное дело возбудили против школьника, напавшего с молотком на учительницу в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
Общество
Первый поезд из Москвы прибыл в Крым
Вчера, 25 декабря, в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга.
Футбол
Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020
Министерство спорта утвердило программу подготовки к проведению в России чемпионата Европы по футболу в следующем году.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Политика
В МИД России оценили возможность визита Трампа в Москву 9 Мая
Ранее глава МИД России Сергей Лавров после визита в Вашингтон рассказал, что Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года.
Происшествия
На Урале при игре с кошкой погибла школьница
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Общество
Кейт Миддлтон поздравила фанатов с Рождеством, показав семейное фото
Кейт Миддлтон поздравила фанатов с Рождеством, показав семейное фото Герцогиня Кембриджская растрогала публику.
Общество
В Роструде разъяснили порядок оплаты труда в новогодние каникулы
Гарантии по оплате труда в период новогодних каникул сохранятся за работниками в соответствии со статьёй 112 Трудового Кодекса России, сообщил 25 декабря заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Политика
Грузия захотела свой «нормандский формат» для переговоров с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что официальный Тбилиси заинтересован в создании нового "нормандского формата" для переговоров с Россией по накопившимся проблемами.
Происшествия
Хакеры получили по десять лет тюрьмы за взлом РЖД и S7
Басманный суд Москвы приговорил трёх хакеров, занимавшихся взломом электронных систем РЖД и S7, к 10, 12,5 и 13 годам лишения свободы.
Политика
Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия вернется к переговорам в проекте окололунной станции США Gateway.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
Общество
Суды в Петербурге снова эвакуируются
Суды Петербурга снова эвакуируют, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Общество
Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием
Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
Здоровье
Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем
Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Политика
Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти
Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев собрался оставить 64-летнюю супругу одну на Новый год
Известный шоумен Гоген Солнцев решил поместить жену Екатерину Терешкович в частную клинику по борьбе с алкоголизмом.
Экономика
Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
Политика
Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Хоккей
Путин забил несколько шайб в матче на Красной площади
Вечером в среду Владимир Путин вышел на лед на катке на Красной площади.