Российские власти предложили НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений, вплоть до их непроведения, в районах соприкосновения России и стран альянса.

с чего всё началось

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко предложил НАТО отказаться от военных учений у российских границ и границ Альянса. Такое заявление он сделал в беседе с «Коммерсантом». Самая главная обеспокоенность Москвы – учения в Балтийском и Черноморском регионах.

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