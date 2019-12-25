Политика

DixiNewsDixiNewsРоссия предложила НАТО отказаться от военных учений

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко предложил НАТО отказаться от военных учений у российских границ и границ Альянса. Такое заявление он сделал в беседе с «Коммерсантом». Самая главная обеспокоенность Москвы – учения в Балтийском и Черноморском регионах.
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с чего всё началось

Россия предложила НАТО договориться о понижении уровня военных учений

Российские власти предложили НАТО начать переговоры о понижении уровня военных учений, вплоть до их непроведения, в районах соприкосновения России и стран альянса.
Коммерсантъвчера в 13:02

Подробнее о событии

МИД предложил НАТО снизить масштаб учений сил альянса у границ России

РБКвчера в 15:45

Россия предлагала НАТО отказаться от военных учений в районах соприкосновения

Эхо Москвывчера в 14:31

Москва предложила НАТО отказаться от военных учений в районах соприкосновения с Россией

Взгляд.рувчера в 13:29

«Никак не отреагировали»: Москва предлагала НАТО отказаться от военных учений у российских границ

Комсомольская правдавчера в 13:46

Россия предложила НАТО обсудить снижение уровня военных учений

RT на русскомвчера в 13:41

Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений

Lenta.ruвчера в 14:23

Россия предложила НАТО договориться о понижении уровня военных учений

Коммерсантъвчера в 13:02
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Общество

«Продавец деревни» в Красноярском крае опроверг сообщения СМИ

Информация в СМИ о продаже села Васильевка в Красноярском крае не соответствует действительности, заявил РИА Новости гендиректор Сельского строительного комбината Вадим Федяев, который подал объявление.
РИА Новости 01:56
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Происшествия

Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Футбол

Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года.
Soccer.ru 00:36
Происшествия

Дело возбудили против школьника, напавшего на учительницу с молотком

Уголовное дело возбудили против школьника, напавшего с молотком на учительницу в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
РЕН ТВ 02:16
Общество

Первый поезд из Москвы прибыл в Крым

Вчера, 25 декабря, в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга.
Коммерсантъ 01:24
Футбол

Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020

Министерство спорта утвердило программу подготовки к проведению в России чемпионата Европы по футболу в следующем году.
ТК Звезда 01:56
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Политика

В МИД России оценили возможность визита Трампа в Москву 9 Мая

Ранее глава МИД России Сергей Лавров после визита в Вашингтон рассказал, что Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года.
RT на русском 02:13
Происшествия

На Урале при игре с кошкой погибла школьница

REGNUM вчера в 20:28
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Общество

Кейт Миддлтон поздравила фанатов с Рождеством, показав семейное фото

Кейт Миддлтон поздравила фанатов с Рождеством, показав семейное фото Герцогиня Кембриджская растрогала публику.
Экспресс газета вчера в 03:19
Общество

В Роструде разъяснили порядок оплаты труда в новогодние каникулы

Гарантии по оплате труда в период новогодних каникул сохранятся за работниками в соответствии со статьёй 112 Трудового Кодекса России, сообщил 25 декабря заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
REGNUM 24 декабря в 23:24
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Политика

Грузия захотела свой «нормандский формат» для переговоров с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что официальный Тбилиси заинтересован в создании нового "нормандского формата" для переговоров с Россией по накопившимся проблемами.
Ruposters.ru вчера в 03:35
Происшествия

Хакеры получили по десять лет тюрьмы за взлом РЖД и S7

Басманный суд Москвы приговорил трёх хакеров, занимавшихся взломом электронных систем РЖД и S7, к 10, 12,5 и 13 годам лишения свободы.
Ferra вчера в 12:36
Политика

Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия вернется к переговорам в проекте окололунной станции США Gateway.
Газета.Ru 24 декабря в 19:23
Происшествия

Суд оставил бывшего мэра Челябинска в СИЗО

REGNUM 00:27
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:40
Общество

Суды в Петербурге снова эвакуируются

Суды Петербурга снова эвакуируют, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Neva.Today 01:41
Общество

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
РБК 00:00
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
7 новостей 24 декабря в 13:40
Здоровье

Токсиколог назвал лекарства, которые запрещено сочетать с алкоголем

Сочетать спиртное не рекомендуется со снотворным, анксиолитиками (снижают тревожность), обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен, диклофенак и парацетамол).
Газета Кемерова 00:21
Политика

Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти

Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан.
Газета.Ru вчера в 17:29
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

РБК 00:31
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев собрался оставить 64-летнюю супругу одну на Новый год

Известный шоумен Гоген Солнцев решил поместить жену Екатерину Терешкович в частную клинику по борьбе с алкоголизмом.
News.ru вчера в 13:01
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Политика

Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Газета.Ru вчера в 09:13
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости 24 декабря в 07:20
Хоккей

Путин забил несколько шайб в матче на Красной площади

Вечером в среду Владимир Путин вышел на лед на катке на Красной площади.
Российская газета вчера в 16:57
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