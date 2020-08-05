Экономика
КоммерсантъРоссия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
Минфин России вслед за Кипром предложил Нидерландам пересмотреть cоглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщается на сайте компании KPMG. Ведомство предложило поднять налоговую ставку на дивиденды и проценты до 15%. Эту информацию пресс-служба Минфина подтвердила РБК.
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Происшествия
Взрыв в порту Бейрута связали с россиянами
Груз аммиачной селитры, предположительно, ставший причиной мощного взрыва в ливанском Бейруте, был конфискован с судна Rhosus, принадлежавшего выходцу из Хабаровска Игорю Гречушкину.
Lenta.ru 02:50
Экономика
Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
РБК 05:56
Происшествия
Полиция установила родителей найденного на западе Москвы ребенка
Полиция установила родителей мальчика, которого прохожие нашли в коляске на западе Москвы.
РБК 07:23
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
Министерство финансов перечислило 69 регионам России транш на сумму 100 млрд рублей в качестве поддержки на фоне пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 02:20
Армия и оружие
В России число спутников системы «Купол» доведено до штатного состава
Число космических аппаратов единой космической системы «Купол», созданной для Минобороны РФ, доведена до минимального штатного состава.
Евразия Daily 06:54
Происшествия
Отец утонувшего мальчика-аутиста умер от переживаний
Отец утонувшего 2 августа 10-летнего мальчика из Волоколамского района Подмосковья не пережил потери единственного сына – мужчина скончался во сне.
Вести.Ru 06:36
Общество
Строительство новой линии метро в Петербурге остановлено на 90 дней
В Петербурге приостановлено строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена.
Российская газета 07:02
Футбол
Матч «Тамбова» с «Ростовом» в Саранске пройдет без зрителей
Ситуация с КOVID-19 в республике остается напряженной, поэтому ближайшие матчи «Тамбова» на «Мордовия Арене» пройдут без зрителей.
Столица С 03 августа в 09:05
Общество
В Липецке суд приостановил работу крупного ТРЦ «Европа»
С документами в суд обратился прокурор, он потребовал устранить нарушения требований пожарной безопасности в ТРЦ «Европа» на улице Советской и приостановить деятельность ТРЦ на время устранения.
Kursk.com 05:55
Здоровье
«Ждем неизбежного роста случаев COVID-19 в сентябре. Вирус никуда не ушел»
Тренд на снижение новых случаев COVID-19 в Свердловской области наметился в последние дни июля.
Деловой квартал (Екатеринбург) 02:40
Происшествия
Взрыв в порту Бейрута: судно Rhosus ходило под флагом Молдавии
Москва, 5 августа 2020, 13:30 — REGNUM Судно Rhosus, с которого была конфискована в порту Бейрута аммиачная селитра осенью 2014 года, ходило под молдавским флагом.
REGNUM 06:30
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Политика
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
RT на русском вчера в 09:45
Здоровье
На Украине за сутки заболели коронавирусом более тысячи человек
За минувшие сутки на Украине коронавирусом заболело 1061 человек, сообщается на сайте СНБО Украины 4 августа.
ИА Красная Весна вчера в 08:38
Политика
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
Здоровье
Иммунолог предупредил о рисках внедрения вакцины от COVID-19
В противном случае риску будет подвергнуто здоровье многих людей, заявил израильский иммунолог профессор Яков Беркун.
Газета.Ru 02:26
Армия и оружие
В Ливию с необычным визитом прибыл самый большой российский военный самолет
Discover24 05:59
Происшествия
В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова
РИА Новости 06:40
Общество
Вирусолог назвал сроки начала второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса в России ориентировочно начнется в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро.
Lenta.ru 06:14
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Сумма поддержки только по нашему региону составила более 11,3 млрд рублей, — уточнили в ПФР.
REGNUM вчера в 22:17
Общество
Подозреваемый в убийстве политика в Германии признал свою вину
Франкфурт-на-Майне, Германия, 5 августа 2020, 14:08 — REGNUM Житель Германии Штефан Эрнст дал свое признание суду в том, что он совершил убийство немецкого политика Вальтера Любке.
REGNUM 07:08
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Футбол
Стал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболу
В среду состоялась жеребьевка 1/64 финала розыгрыша Кубка России по футболу. Соперником «Алании Владикавказ» стал «Оренбург».
15-й Регион (Северная Осетия) 06:33
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Футбол
Хазенхюттль признан лучшим тренером АПЛ в июле
Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль был признан лучшим тренером чемпионата Англии по итогам июля.
Sport24.ru 07:22