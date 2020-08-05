Минфин России вслед за Кипром предложил Нидерландам пересмотреть cоглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщается на сайте компании KPMG. Ведомство предложило поднять налоговую ставку на дивиденды и проценты до 15%. Эту информацию пресс-служба Минфина подтвердила РБК.

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Происшествия Отец утонувшего мальчика-аутиста умер от переживаний Отец утонувшего 2 августа 10-летнего мальчика из Волоколамского района Подмосковья не пережил потери единственного сына – мужчина скончался во сне. 6

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