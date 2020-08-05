Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Россия предложила Нидерландам пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогового обложения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина. Российская сторона предложила поднять ставку налога на дивиденды до максимума в 15 процентов, сообщил KPMG.В источнике
С чего всё началось
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил
 КПМГ.
Телеканал 360°07:35
Подробнее о событии
РИА Новости

Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

РИА Новости09:02
РБК

Минфин вслед за Кипром предложил Нидерландам убрать льготы по дивидендам

РБК08:42
Коммерсантъ

Нидерланды получили «письмо счастья»

Коммерсантъ08:22
Lenta.ru

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Lenta.ru07:53
RT на русском

Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

RT на русском07:12
ТАСС

Россия предложила Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение

ТАСС06:56
Взгляд.ру

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Взгляд.ру07:44
Реклама

Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
ТАСС13:12
155

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru13:27
131
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Продажи видеоигры Detroit: Become Human превысили 5 млн копий

Как сообщили представители студии Quantic Dream, игра Detroit: Become Human вышла на рынок еще в мае позапрошлого года и была предназначена изначально только для запуска на приставках PlayStation 4. Но уже через месяц после официальной презентации компания окупила все затраты на производство.
Goroday.ru07:34
3
Реклама

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъвчера в 13:39
403
Реклама
Реклама
Реклама