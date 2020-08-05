Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
Смотрите также
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Армения ограничила вещание российских каналов
ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Глава Калмыкии Хасиков заразился коронавирусом
Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Nord Stream 2 AG отреагировала на иск немецких экологов
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Nord Stream 2 AG отреагировала на иск немецких экологов
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
Армения ограничила вещание российских каналов
В превращенном в мечеть соборе Святой Софии от приступа умер муэдзин
Дуров раскритиковал США за давление на TikTok
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Ганус может быть уволен с поста главы РУСАДА
В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
ФСБ просит наказать уже пять адвокатов по делу бывшего журналиста
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG.В источнике
С чего всё началось
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил
КПМГ.
Подробнее о событии