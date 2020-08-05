Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG.В источнике
С чего всё началось
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил
 КПМГ.
Телеканал 360°07:35
Подробнее о событии
Российская газета

Деньги тянет на родину

Российская газета11:49
РИА Новости

Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

РИА Новости09:02
RT на русском

Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

RT на русском07:12
Известия

Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Известия07:49
Коммерсантъ

Нидерланды получили «письмо счастья»

Коммерсантъ08:22
РБК

Минфин вслед за Кипром предложил Нидерландам убрать льготы по дивидендам

РБК08:42
ТАСС

Россия предложила Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение

ТАСС06:56
Реклама

Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20

За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
Samsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20
РБК10:10
76

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
1,6K
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъвчера в 13:39
402
Реклама

Nord Stream 2 AG отреагировала на иск немецких экологов

Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против разрешения на эксплуатацию «Северного потока — 2», передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора газопровода.
RT на русском11:32
34

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
821
Реклама

Лавовые океаны не могут объяснить яркость некоторых горячих экзопланет

Наблюдаемые экзопланеты типа горячих супер-Земель аномально яркие, что не объясняется наличием потоков лавы на их поверхности, заявили ученые из Массачусетского Технологического Института (MIT) 4 августа, сообщает пресс-служба MIT.
ИА Красная Веснавчера в 14:17
Реклама
Реклама
Реклама