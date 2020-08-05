с чего всё началось

Россия предложила Нидерландам пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогового обложения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина. Российская сторона предложила поднять ставку налога на дивиденды до максимума в 15 процентов, сообщил KPMG.

Космос Над поверхностью Луны пронесся загадочный НЛО Над поверхностью Луны на значительной скорости пронёсся загадочный НЛО.

Футбол Газизов: история с «Химками»? Все знают, что «Спартак» — честный клуб Перед началом нового сезона генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов на встрече с журналистами, среди которых был корреспондент РИА Новости, ответил на актуальные вопросы из жизни "красно-белых".

Футбол «Милан» интересуется полузащитником «Зенита» Барриосом Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос попал в сферу интересов «Милана».

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. 2,2K

Киберспорт Тайлер «Ninja» Блевинс вернулся на Twitch Примерно год назад Тайлер «Ninja» Блевинс стал первым стримером, променявшим Twitch на Mixer, однако сервис Microsoft в итоге не взлетел и закрылся, а многие партнёры оказались свободными.

Политика В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что к началу 2021 года Россия будет выпускать несколько миллионов доз вакцин от коронавируса в месяц. 75

Происшествия В Крыму семилетняя девочка спасла из воды ребенка Семилетняя девочка спасла жизнь мальчику, упавшему в бассейн, видео с камеры видеонаблюдения опубликовано 4 августа каналом РЕН ТВ в Youtube. 202

Экономика В Минске дали прогноз по убыткам бюджета в 2020 году «Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне порядка 3,7—4 млрд белорусских рублей (более $1,5—1,6 млрд)», — приводит БЕЛТА слова Селиверстова.

Авто Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия Сегодня автомобиль отмечает 40-летие с даты выпуска, а потому инженеры собрали лимитированную специализированную версию авто.

Общество Johnson & Johnson продаст властям США вакцину от COVID на $1 млрд Компания сообщила, что заключила сделку стоимостью "более $1 млрд" о поставке США 100 млн доз экспериментальной вакцины от COVID-19, если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) одобрит использование препарата или его применение в экстренных ситуациях.

Футбол «Ротор» арендовал футболиста ЦСКА Гогуа Ивуарийский защитник ЦСКА Седрик Гогуа проведет сезон 2020/21 в аренде в волгоградском «Роторе».

Шоу-бизнес Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.

Происшествия BMW на юго-востоке Москвы сбил двух женщин, одна из них погибла Автомобиль BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке российской столицы, одна из них умерла до прибытия врачей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД.