с чего всё началось

«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG.

Здоровье Анатолий Ципящук возглавил 3-ю городскую больницу Сегодня, 6 августа, депутат Саратовской областной думы Анатолий Ципящук возглавил клиническую больницу имени Миротворцева СГМУ (3-ю Советскую). 1

Политика Зеленский о «тишине» в Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем» Киев, 6 августа 2020, 12:59 — REGNUM Власти Украины выступают за то, чтобы «режим тишины» в Донбассе не нарушился, но на самом деле «все может быть», заявил на брифинге 6 августа президент страны Владимир Зеленский. 3

Общество Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию Работающие россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной: его можно будет взять раз в год. 924

Политика Лукашенко призвал не пугать Минск последствиями задержания россиян Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не политизировать дело о задержании в республике трёх десятков россиян, которых Минск считает наёмниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. 20

Наука Разработана технология безопасного беспроводного нейроинтерфейса Команда ученых из Стэнфорда продемонстрировала возможность создания беспроводного устройства, способного получать и передавать точные нервные сигналы, при этом используя десятую долю энергии, которая требуется для систем с проводами.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Общество ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах компании Forte Москва, 6 августа 2020, 14:05 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с представителями Федеральной налоговой службы РФ проводят обыски в офисах группы компаний по производству радиаторов Forte. 56

Экономика Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes. 429

Наука Найдено слабое место коронавируса Специалисты из Университета штата Канзас протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2. 4

Шоу-бизнес Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых Семейная пара часто выезжают всей семьей отдыхать, в основном рэпер и модель выбирает заграничный курорт в теплых странах.33-летний рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и 32-летняя Оксана Самойлова вместе с тремя детьми проводят отпуск в Турции. 10