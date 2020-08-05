Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Россия предложила Нидерландам пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогового обложения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина. Российская сторона предложила поднять ставку налога на дивиденды до максимума в 15 процентов, сообщил KPMG.
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с чего всё началось
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил
 КПМГ.
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