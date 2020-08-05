с чего всё началось

Россия предложила Нидерландам пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогового обложения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина. Российская сторона предложила поднять ставку налога на дивиденды до максимума в 15 процентов, сообщил KPMG.

Политика Патрушев обвинил Запад в геббельсовской пропаганде Антироссийская пропаганда стран Запада повторяет приемы, использовавшиеся во времена гитлеровской Германии.

Политика Армения ограничила вещание российских каналов Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские. 520

Происшествия Число жертв взрыва в Бейруте достигло 113 Число жертв взрыва в порту Бейрута, который произошел вчера вечером, достигло 113, сообщает телеканал LBC International со ссылкой на главу Минздрава Ливана Хамада Хасана. 60

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду. 1,5K

Космос Астероид 2009 PQ1 максимально приблизится к Земле в среду Астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров максимально сблизится с Землей около 19:35 вечера по московскому времени 5 августа. 435

Общество Жители Польши получили посылки с неизвестными китайскими семенами По информации польского телеканала TVP, о посылке стало известно от женщины, которая встревожилась при получении неизвестных семян из Китая. 3

Экономика Выручка Ростелекома во II квартале выросла на 13% Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании. 1

Футбол «Локомотив» высмеял «Спартак» за представление Урунова в TikTok "Локомотив" отреагировал на переход полузащитника Остона Урунова в "Спартак", который "красно-белые" объявили в TikTok.

Происшествия Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области. 259

Происшествия «Роскосмос» опубликовал фото последствий взрыва в Бейруте со спутника «Роскосмос» опубликовал на своей странице в Twitter фотографию последствий взрыва в Бейруте, сделанную с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».

Здоровье У нижнекамских школьников все уроки теперь будут проходить в одном классе Пандемия диктует свои правила – количество учеников в одном классе не должно превышать 15 школьников.

Общество В Саратове организовали подвоз воды из-за масштабного отключения Завтра, 6 августа, жители Ленинского и Кировского районов Саратова останутся без холодной воды, в связи с этим организован подвоз воды. 1

Политика Дуров назвал действия США против TikTok угрозой интернету "Действия США против TikTok создают опасный прецедент, который может в конченом итоге уничтожить интернет как поистине глобальную сеть (или то, что от него осталось)", - сообщил Павел Дуров в своем посте в Telegram-канале. 73

Политика Оппонент Лукашенко на выборах попросила Меркель о помощи Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к немецкому канцлеру Ангеле Меркель с просьбой оказать влияние на президента Беларуси Александра Лукашенко в плане обеспечения проведения справедливых выборов. 18

Политика Лукашенко рассказал о союзнических отношениях Белоруссии с Россией Белорусский лидер Александр Лукашенко во время послания к народу своей страны и Национальному собранию рассказал, что Россия навсегда останется ближайшим союзником Белоруссии. 2,1K

Происшествия Мальчик выжил один в море благодаря фильму Десятилетний ребёнок, которого унесло волнами в английском графстве Норт-Йоркшир, смог спастись благодаря совету из документальной кинокартины.