Экономика
Lenta.ruРоссия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
Россия предложила Нидерландам пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогового обложения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина. Российская сторона предложила поднять ставку налога на дивиденды до максимума в 15 процентов, сообщил KPMG.
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с чего всё началось
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил КПМГ.Телеканал 360°07:35
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В начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса лидирует Россия.
Lenta.ru 10:24
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По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
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«Роскосмос» опубликовал на своей странице в Twitter фотографию последствий взрыва в Бейруте, сделанную с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».
RT на русском 11:00
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Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
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Беглов посетил петербургский бар, которому угрожает закрытие
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил один из баров, которому грозит закрытие из-за нового закона о «наливайках».
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В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
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Завтра, 6 августа, жители Ленинского и Кировского районов Саратова останутся без холодной воды, в связи с этим организован подвоз воды.
Четвертая Власть 09:41
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Дуров назвал действия США против TikTok угрозой интернету
"Действия США против TikTok создают опасный прецедент, который может в конченом итоге уничтожить интернет как поистине глобальную сеть (или то, что от него осталось)", - сообщил Павел Дуров в своем посте в Telegram-канале.
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Футбол
«Динамо» готово заплатить €10 млн за хорватского полузащитника
По информации издания, сумма трансфера составит €10 млн. Отмечается, что сам игрок согласен продолжить карьеру в России.
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Мальчик выжил один в море благодаря фильму
Десятилетний ребёнок, которого унесло волнами в английском графстве Норт-Йоркшир, смог спастись благодаря совету из документальной кинокартины.
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ФСБ просит наказать уже пять адвокатов по делу бывшего журналиста
Парадокс ситуации заключается в том, что у господина Павлова, в отличие от четверых его столичных коллег, никто подписку брать и не пытался, а ведущего дело следователя ФСБ он видел только один раз мельком в суде при аресте клиента.
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