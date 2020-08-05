с чего всё началось

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Происшествия «Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. 2,4K

Экономика Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка включилась в процесс реформирования отрасли. 9

Происшествия Ребенка придавило бетонной плитой на детской площадке в Астрахани В Астрахани 11-летнего мальчика насмерть придавило бетонной плитой на одной из детских площадок, сообщили 5 августа в следственном управлении СК РФ по Астраханской области. 9

Политика Мишустин планирует посетить Дальний Восток Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили в среду в пресс-службе правительства. 136

Происшествия Неизвестные заблокировали доступ в офис ОНК в Москве «В настоящее время в Крапивенском переулке, дом 3, строение 1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание», — цитирует Мельникова Интерфакс. 45

Шоу-бизнес Кристина Асмус ответила на слухи о романе с Алексеем Чадовым Не исключается, что Кристину Асмус задевают негативные комментарии подписчиков, поэтому она решила в саркастическом тоне ответить сразу на все вопросы о своей личной жизни.

Политика Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы «Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран. 92

Общество Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками» Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.

Общество В США оценили сроки выдачи результатов тестов на коронавирус Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа американский президент Дональд Трамп заявил, что с начала пандемии в США было проведено около 60 млн тестов на коронавирус.

Футбол «Галатасарай» официально подтвердил переход в команду Арда Турана «Галатасарай» сообщил о переходе в клуб Арда Турана. 33-летний футболист подписал контракт с командой в статусе свободного агента.

Технологии Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля. 56

Футбол «Манчестер Юнайтед» и «Интер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу на домашнем поле над австрийским «ЛАСК» со счетом 2:1 и вышел четвертьфинал Лиги Европы.

Политика Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель. 445

Футбол УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.