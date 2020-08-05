Россия предложила Нидерландам повысить налоги на дивиденды
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Целый ряд стран – Кипр, Мальта, Люгсембург, а теперь и Нидерланды – получили от Минфина России «письма счастья» с просьбой увеличить ставки налога на доходы в отношении дивидендов и процентов.В источнике
С чего всё началось
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил
КПМГ.
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