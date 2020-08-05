Россия предложила Нидерландам повысить налоги на дивиденды

Целый ряд стран – Кипр, Мальта, Люгсембург, а теперь и Нидерланды – получили от Минфина России «письма счастья» с просьбой увеличить ставки налога на доходы в отношении дивидендов и процентов.