Политика

ТАССТАССРоссия предложила США любые варианты продления СНВ-3

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году.
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Сергей Лавров
Мы подтвердили наше предложение о том, чтобы этот договор был продлен, причем принять решение о таком продлении мы считаем важным чем раньше, тем лучше, уже до конца этого года, как недавно предложил президент Владимир Путин.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииКоммерсантъ 17:13

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