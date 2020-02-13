Посольство России в Турции предложило гражданам страны определиться с тем, являются ли США их союзником. Соответствующий пост был опубликован на странице дипведомства в Twitter.

Россия предложила Турции пересмотреть взгляды на союзничество с США

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