Политика
Политика СегодняРоссия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия в ходе трехсторонних консультаций в Брюсселе предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа.
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На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке. Может быть, это впервые за многие последние наши трехсторонние такого рода консультации.
— Александр Новак, российский политикРИА Новости 19 сентября в 16:18
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