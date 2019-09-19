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Политика СегодняПолитика СегодняРоссия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия в ходе трехсторонних консультаций в Брюсселе предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа.
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Александр Новак
На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке. Может быть, это впервые за многие последние наши трехсторонние такого рода консультации.
— Александр Новак, российский политикРИА Новости 19 сентября в 16:18

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