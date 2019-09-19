Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия предложила Украине продлить транзит газа

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
Читать в источнике
Комментировать
Александр Новак
Разговор был очень конструктивный, мы услышали от украинских партнеров заинтересованность продолжать работать с января 2020 года. Они презентовали нам нормативную базу, которая будет имплементирована с 1 января 2020 года.
— Александр Новак, российский политикТАСС 10:23
с чего всё началось

Россия предложила Украине возобновить прямые поставки российского газа

Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года. Об этом журналистам сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.
ТАСС11:30

Подробнее о событии

Россия предложила Украине продлить транзит газа

РИА Новости10:53

Украине предложили продлить контракт на транзит газа из РФ

Росбалт11:16

Европа приступила к обсуждению с Украиной транзита газа

РЕН ТВ07:05

Киев хочет подписать невыгодный для Украины и РФ газовый договор — мнение

REGNUM12:06

Россия готова продолжить транзит газа через Украину

News.ru12:29

Украинский эксперт рассказал, от чего зависит успех переговоров по газу

ТАСС13:29

Экономист прокомментировал переговоры по транзиту газа через Украину

RT на русском12:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:13, Вашингтон
Политика

В ЕК оценили трёхсторонние переговоры по газу с Россией и Украиной

Замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что в ходе трёхсторонних консультаций по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина в Брюсселе была «очень позитивная и конструктивная атмосфера».
RT на русском 12:05
Политика

Путин признал ошибки при планировании импортозамещения в ОПК

Президент России Владимир Путин признал ошибки при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
Известия 11:48
Армия и оружие

В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

Life.ru вчера в 13:48
Общество

Студента УрГЭУ вызвали к проректору из-за подписки на ЛГБТ-группу

RT на русском 13:31
Происшествия

В Грозном загорелся крупный торговый центр

Российская газета 14:02
Общество

Власти Москвы разрешили митинг оппозиции 28 сентября

Коммерсантъ 05:46
Происшествия

Опубликован фрагмент переписки расстрелявшего коллег у метро «Рязанский проспект»

Газета.Ru 10:29
Наука

В организме немецких детей обнаружили одиннадцать видов микропластика

Специалисты из Института имени Роберта Коха и Немецкого агентства по вопросам окружающей среды провели масштабное исследование с целью выяснения уровня микропластика в организме детей Германии.
Naked Science 17 сентября в 11:59
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Космос

В Петербурге обнаружена пыль, ставшая причиной ледникового периода

Piter.tv 02:20
Шоу-бизнес

Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова

Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Игры

Sony в 2020 году может выпустить приставки PS5 и PS5 Pro

Дни24 12:50
Футбол

France Football учредил награду имени Льва Яшина

Фонтанка.Ру 07:35
Шоу-бизнес

Дочь Леры Кудрявцевой занимается у педагога-психолога

Телеведущая водит малышку к педагогу-психологу, занимающемуся развитием детей, с самого раннего возраста.
StarHit.ru 11:00
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Происшествия

Генеральная прокуратура потребовала освободить Павла Устинова из СИЗО

Радио Комсомольская правда 07:09
Политика

В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера

По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Политика

В Луганске пытались взорвать мост

В Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Сведений о пострадавших не приводится.
Российская газета 03:11
Происшествия

В Киеве «заминировали» все мосты, торговые центры и роддома

Полиция проверяет информацию о минировании всех мостов, торгово-развлекательных центров и роддомов Киева.
BFM.ru 12:36
Экономика

ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России

Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 07:00
Экономика

Эксперты исключили сокращение рабочей недели без снижения зарплат

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю.
REGNUM 01:21
Экономика

Россия спрячет британцев от их налоговой службы

Великобритания с 2020 года не сможет в автоматическом режиме получать информацию о счетах своих подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях.
Lenta.ru 12:30
Общество

В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина

Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
РИА Новости 08:00
Религия

В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками

В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Армия и оружие

Появилось видео видео пролета Су-27 между скал в Крыму

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 между скал. Самолет пролетает в каньоне у плато Мангуп.
Газета.Ru 12:31
Происшествия

СК изъял партию ценностей у учредителя Мурманского пароходства

Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картину И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство».
RT на русском 13:00
Политика

Члены Совбеза ООН наложили вето на резолюцию России и Китая по Идлибу

Члены Совбеза ООН проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:14
Театры

Пермскую актрису, поддержавшую Павла Устинова, грозят уволить

URA.Ru 05:29
Происшествия

В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов

Российская газета 10:10
Футбол

ЦСКА и «Лудогорец» определились с составами на матч Лиги Европы

Разградский "Лудогорец" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:01
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное