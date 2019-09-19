Политика
РИА НовостиНовак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Аналогично оценил новый раунд консультаций и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что стороны слышат друг друга. Будущее по европейским законам Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.
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с чего всё началось
Россия на трехсторонней встрече по газу с ЕК и Украиной предложила возобновить прямые поставки газа, которые не осуществляются с ноября 2015 года.ТАСС19 сентября в 11:30
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Российский газ застрял в трубе: почему Москва и Киев не договорились
Московский Комсомолецвчера в 10:31
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Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Происшествия
Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке локализован
Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке локализован.
Российская газета вчера в 20:05
Футбол
Женщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую
Ранее футболист выразил желание найти трех женщин, которые работали в ресторане, чтобы пригласить их на ужин и отблагодарить.
Матч ТВ 02:41
Энергетика
Эксперт оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак поделился мнением по поводу расчета компанией "Нафтогаз" тарифов на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет.
Газета.Ru 06:39
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Хоккей
Автомобилист — Спартак 2:4 (3-й период)
Спорт-Экспресс 08:53
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Экономика
Минприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз
Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей.
REGNUM вчера в 01:09
Происшествия
В Финляндии возбудили дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки направила в прокуратуру уголовное дело в отношении хозяйки фермы, которая подозревается в нелегальным ввозе волков из России и выращиванием волкособов в Финляндии.
Газета.Ru 02:47
Хоккей
Промоутер ночного клуба сообщил о $15 тыс. долга Овечкина за вечеринку
Генеральный промоутер и совладелец московского клуба Icon Андреас Лобжанидзе рассказал РБК, что несколько раз устраивал в клубе вечеринки в честь хоккеиста Александра Овечкина.
РБК вчера в 11:15
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19 сентября в 09:07
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Здоровье
Женщина под Томском в 54 года родила пятого ребенка
РЕН ТВ вчера в 08:21
Армия и оружие
Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М»
Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.
ТВ Центр вчера в 02:11
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 18 сентября в 09:51
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Здоровье
Минздрав предложил сделать лекарства бесплатными для россиян
Россияне должны получать жизненно важные лекарства бесплатно или с большой скидкой, считают в Минздраве.
Экономика сегодня 07:54
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия вчера в 06:29
Авто
Lexus показал свою первую серийную яхту
Мировая премьера первой роскошной яхты Lexus LY 650 состоялась 19 сентября в Бока-Ратоне.
SpeedMe 19 сентября в 07:04
Спорт
В «цифровом забеге» в Уфе приняли участие пять тысяч человек
Пять тысяч человек приняли участие в "цифровом забеге" в Уфе, приуроченном к переходу на цифровое телевещание, сообщили РИА Новости в субботу организаторы мероприятия.
РИА Новости 07:34
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro вчера в 04:57