Коронавирус
Газета.RuРоссия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. По ее словам, в настоящее время в мире разработаны 124 потенциальные вакцины от коронавируса нового типа, о которых знает организация.
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Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от новой коронавирусной инфекции, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.РИА Новости08:42
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Происшествия
Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве
Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Интерфакс 06:06
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Кино
Режиссер «Грани будущего» снимет Тома Круза в космосе
ИА InterMedia вчера в 05:14
Общество
Россиянам могут запретить делать ремонт в квартирах
Группа депутатов-единороссов внесла в Госдуму законопроект, дополняющий Жилищный кодекс статьей "Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах".
Онлайн Тамбов.ру 05:59
Экономика
Глава «Транснефти» доложил Путину об итогах работы в 2019 году
Москва, 28 мая 2020, 14:09 — REGNUM В 2019 году в ПАО «Транснефть» ключевые показатели производственной и финансово-хозяйственной деятельности компании имели позитивную динамику по сравнению с 2018 годом.
REGNUM 07:09
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Футбол
Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
Футболист Михаил Меркулов сообщил в своем Instagram об уходе из екатеринбургского "Урала", сопроводив сообщение сценой из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".
РИА Новости 07:17
Шоу-бизнес
У хоккеиста Овечкина родился сын
Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Вести.Ru вчера в 10:42
Общество
Путин поддержал предложение поднять минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин поддержал предложение увеличить с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей размер минимального пособия по безработице.
RT на русском вчера в 11:26
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке
МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
RT на русском 09:12
Технологии
Microsoft выпустила масштабное обновление Windows
В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48
Авто
Lego показала конструктор с гиперкаром Lamborghini Sian
Копия гиперкара выполнена в масштабе 1:8. В длину игрушечный Lamborghini достигает 60-ти сантиметров, а его ширина и высота составляют 25 и 13 сантиметров соответственно.
CarsWeek.ru 07:37
Авто
BMW официально представила обновленный BMW 6-Series GT
Производство нового BMW 6 серии GT стартует на заводе BMW Dingolfing в июле. Рекомендованная розничная цена в России — от 4290000 рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 02:05
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Evo-rus.com вчера в 13:25
Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru вчера в 05:00
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
Российская газета 08:32
Общество
Названы условия открытия парикмахерских в Москве
При отсутствии роста динамики числа заболевших в столице могут открыть салоны красоты, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИАМО 08:57
Политика
Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Политика
Песков ответил на вопрос о прогулках в Москве по графику
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу мэрии Москвы разрешить горожанам гулять по подомовому графику.
Lenta.ru 05:51
Футбол
Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги
Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 09:00
Здоровье
Пациентка из Японии раскрыла секрет низкой смертности от коронавируса в России
Гражданка Японии Асука Токуяма рассказала, как лечилась в московской специализированной больнице, куда направляют пациентов с коронавирусом или подозрением на него.
Взгляд.ру 09:15