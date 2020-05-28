Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от новой коронавирусной инфекции, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

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Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. По ее словам, в настоящее время в мире разработаны 124 потенциальные вакцины от коронавируса нового типа, о которых знает организация.

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

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