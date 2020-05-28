Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРоссия предложила ВОЗ восемь вариантов вакцин от коронавируса

Россия предложила ВОЗ восемь потенциальных вакцин от коронавируса.
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с чего всё началось

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от новой коронавирусной инфекции, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
РИА Новости08:42

Подробнее о событии

Представитель ВОЗ в РФ считает, что в мире расширяется антивакцинальное лобби

ТАСС10:29

ВОЗ: Из 120 вакцин-кандидатов против коронавируса российских восемь

Фонтанка.Ру09:00

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от COVID-19

Коммерсантъ09:03

Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса

RT на русском09:01

ВОЗ обеспечит безопасность COVID-вакцин, чтобы не вооружать аргументом антипрививочников

Интерфакс09:25

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

Lenta.ru08:34

ВОЗ предупредила об опасности фейков о вакцине от коронавируса

РИА Новости09:15
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 26 мая в 08:01
6,2K
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок.
Коммерсантъ 10:56
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Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
1,8K
Политика

Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
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Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Наука

Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом

В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 вчера в 05:10
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
1,4K
Авто

Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России

Ведомости 06:08
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
1,7K
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
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Игры

Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads

Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
2
Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
255
Общество

Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы

Российское судно «Академик Черский», способное достроить газопровод Северный поток-2, вышло из немецкого порта Мукран и встало на якорь в пяти километрах от него, свидетельствуют данные порталов за слежением морского трафика Vesselfinder и Marine Traffic.
Lenta.ru 06:54
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
140
Политика

В МИД не исключили подготовку США к выходу из ДВЗЯИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве не исключают подготовку Соединённых Штатов к выходу из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском 10:44
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
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Общество

В Новосибирской области режим ограничений продлили до 30 июня

До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 02:49
200
Футбол

«Раз и навсегда». Андрей Шевченко вспомнил победу «Милана» в Лиге чемпионов

Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко вспомнил победу в Лиге чемпионов в 2003 году.
Чемпионат 04:47
Космос

Магнитное поле Земли начало ослабевать

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на European Space Agency, магнитное поле быстро ослабевает на территории Африка – Южная Америка.
ToDay News Ufa 25 мая в 15:51
11
Общество

Польская компания обвинила главу Россельхознадзора в вымогательстве

Отмечается, что представитель польской компании обратился в одно из отделений полиции в Москве и сообщил, что у главы "Млековиты" вымогают $500 тыс. При этом, сообщил он, требования якобы исходят от главы Россельхознадзора и его заместителя.
REGNUM 06:59
178
Экономика

Новый налоговый режим для самозанятых начнет действовать с 1 июля

О новом налоговом режиме на брифинге в правительстве Карелии рассказали и. о. заместителя министра финансов Светлана Третьякова и руководитель УФНС по Карелии Инна Кравченко, сообщает пресс-служба Минфина.
ИА Республика 03:24
4
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

РБК 04:19
186
Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
1,1K
Здоровье

Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11

Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 05:26
1,3K
Армия и оружие

Подводную лодку «Князь Владимир» передали ВМФ РФ

ТАСС 10:23
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
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Политика

Киев включил Донбасс в план по децентрализации

Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные кабинетом министров в среду, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса, но не включают Крым, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 10:52
Общество

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 15 июня

Режим самоизоляции в Воронежской области будет продлён до 15 июня. Об этом в четверг сообщила пресс-служба облправительства.
МОЁ! Оnline Воронеж 10:50
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