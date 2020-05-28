Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоссия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.
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с чего всё началось

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от новой коронавирусной инфекции, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
РИА Новости08:42

Подробнее о событии

Представитель ВОЗ в РФ считает, что в мире расширяется антивакцинальное лобби

ТАСС10:29

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

Lenta.ru08:34

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от COVID-19

Коммерсантъ09:03

Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса

RT на русском09:01

ВОЗ: Из 120 вакцин-кандидатов против коронавируса российских восемь

Фонтанка.Ру09:00

ВОЗ обеспечит безопасность COVID-вакцин, чтобы не вооружать аргументом антипрививочников

Интерфакс09:25

ВОЗ предупредила об опасности фейков о вакцине от коронавируса

РИА Новости09:15
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Общество

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Известия 11:51
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Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
3,3K
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
1,4K
Общество

В Москве задержали журналистку «Эха Москвы» и главреда «Медиазоны»

РИА Новости 09:50
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Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Овечкин выиграл приз «Морис Ришар Трофи»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк по итогам досрочно завершенного регулярного чемпионата НХЛ стали обладателями приза «Морис Ришар Трофи», 28 мая сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
ИА Красная Весна 12:42
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Армия и оружие

Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год

RT на русском вчера в 03:34
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Общество

США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств

Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки.
REGNUM 13:47
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

Российская газета 04:12
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Политика

Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток

По словам Догузовой, ведомство контактирует с зарубежными партнерами, в том числе с министрами туризма стран G20 и представителями стран Шанхайской организации сотрудничества.
РБК 12:15
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Политика

В Китае объяснили, зачем нужен новый закон о безопасности Гонконга

Пекин, 26 мая 2020, 04:37 — REGNUM Высший законодательный орган Китая будет работать на обеспечение безопасности и конституционного порядка в специальных административных районах Гонконг и Макао, сообщает 25 мая агентство Синьхуа.
REGNUM 25 мая в 21:37
2
Общество

Базовую математику исключили из списка ЕГЭ

Базовую математику исключили из списка предметов, которые выпускники будут сдавать в рамках Единого государственного экзамена в 2020 году.
Собака.ru 12:39
1
Общество

Москвичам разъяснили правила прогулок по графику

Прогулки в Москве с 1 июня разрешаются согласно графику по адресу прописки, а не по месту фактического проживания.
Lenta.ru 11:18
27
Общество

Парки в Подмосковье откроют для свободного посещения

Парки Московской области откроют для свободного посещения, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».
Ведомости 12:19
137
Общество

В Великобритании умер самый старый мужчина

В Великобритании в возрасте 112 лет скончался самый старый мужчина в мире Роберт Уэйтон, пишет газета Sun.
Газета.Ru 13:20
Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания вчера в 09:18
10
Транспорт

РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
59
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
519
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
336
Общество

Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток

Как сообщалось немногим ранее, по данным исследования социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу министерства здравоохранения, подавляющее большинство опрошенных россиян - 83% - надевают маски при выходе из дома и в общественных местах.
Новые Известия 12:30
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Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
361
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
170
Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
332
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 08:32
131
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% прошедших тест москвичей

Тестирование выявило антитела к коронавирусу у 14% москвичей, прошедших исследование, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:43
5
Футбол

РФС: Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11:24
13
Хоккей

КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
Piter.tv 04:33
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Политика

В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом

В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
РИА Новости 06:23
127
Кино

Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей

Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета вчера в 08:09
40
Политика

Киев включил Донбасс в план по децентрализации

Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные кабинетом министров в среду, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса, но не включают Крым, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 10:52
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