Коронавирус
RT на русскомРоссия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.
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Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от новой коронавирусной инфекции, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.РИА Новости08:42
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Общество
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Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
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Нападающий «Вашингтона» Овечкин выиграл приз «Морис Ришар Трофи»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк по итогам досрочно завершенного регулярного чемпионата НХЛ стали обладателями приза «Морис Ришар Трофи», 28 мая сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
ИА Красная Весна 12:42
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Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
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США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств
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РБК 12:15
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В Китае объяснили, зачем нужен новый закон о безопасности Гонконга
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REGNUM 25 мая в 21:37
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Прогулки в Москве с 1 июня разрешаются согласно графику по адресу прописки, а не по месту фактического проживания.
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Общество
Парки в Подмосковье откроют для свободного посещения
Парки Московской области откроют для свободного посещения, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».
Ведомости 12:19
Общество
В Великобритании умер самый старый мужчина
В Великобритании в возрасте 112 лет скончался самый старый мужчина в мире Роберт Уэйтон, пишет газета Sun.
Газета.Ru 13:20
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РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
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Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Академик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток
Как сообщалось немногим ранее, по данным исследования социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу министерства здравоохранения, подавляющее большинство опрошенных россиян - 83% - надевают маски при выходе из дома и в общественных местах.
Новые Известия 12:30
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Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
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Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
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МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
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Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
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Антитела к коронавирусу выявили у 14% прошедших тест москвичей
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РФС: Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11:24
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом
В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
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Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей
Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета вчера в 08:09
Политика
Киев включил Донбасс в план по децентрализации
Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные кабинетом министров в среду, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса, но не включают Крым, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 10:52