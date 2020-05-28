Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от новой коронавирусной инфекции, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

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Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса

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