Экономика

РБКРБКРоссия предложила Всемирному банку исправить рейтинг Doing Business

24 октября Всемирный банк опубликовал новую версию своего флагманского рейтинга Doing Business («Ведение бизнеса-2020»). Россия в нем заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
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