Экономика

ТАССТАССРоссия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190. В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России.
Читать в источнике
Комментировать284
Максим Орешкин
Россия остается лучшей из стран БРИКС, опережаем примерно половину Европы в этом рейтинге, например, Франция и Голландия находятся позади нас, мы между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, серьезная и усиливается — тот же Китай передвинулся с 46-го места на 31-е.
— Максим Орешкин, российский политикЭксперт Северо-Запад 03:01
с чего всё началось

Россия обошла Руанду и Испанию в деловом рейтинге Всемирного банка

Россия заняла 28-е из 190 мест в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business), который 24 октября опубликовал Всемирный банк. Она поднялась на три позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом, в котором находилась на 31-й строчке, что позволило обойти Руанду и Испанию.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

В Госдуме предложили упростить регистрацию бизнеса в России по примеру Сингапура

ТАСС10:28

Россия предложила пересмотреть методику расчета рейтинга Doing Business

Коммерсантъ09:32

Россия второй год подряд совершила прорыв по разрешениям на строительство в рейтинге Doing Business

Интерфакс06:11

Хуснуллин: оптимизация госуслуг в Москве повысила Россию в Doing Business

РИА Новости07:30

Россия поднялась в рейтинге Doing Business. Что это значит для строителей

РБК10:26

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Газета.Ru00:04

Россия снова не вошла в топ-20 рейтинга Doing Business

Ведомостивчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Политика

Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.
РИА Новости 08:19
Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Экономика

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Армия и оружие

Российские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений

Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии.
RT на русском 09:04
Происшествия

Суд арестовал задержанного после перестрелки в Ростовской области

РИА Новости 10:24
Наука

Японцы научили кружку печатать рисунки на воде пузырями

Есть также и автоматические устройства, печатающие на поверхности кофейной пенки произвольный рисунок.
N+1 09:44
Хоккей

Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

ProstoProSport 01:31
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Музыка

Жена Джастина Бибера пообещала убить Селену Гомес за новый клип

Новый клип Селены Гомес Lose You To Love, в котором она вспоминает свои прошлые отношения с Джастином Бибером вызвал гнев его нынешней жены Хейли.
Культуромания 10:12
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Политика

Россия и страны Африки подписали соглашения на 800 млрд рублей

Россия и африканские страны на форуме в Сочи подписали более 500 соглашений на общую сумму свыше 800 млрд рублей, заявил 24 октября советник президента РФ Антон Кобяков.
REGNUM 08:55
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд

Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости 07:17
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Общество

Обнародованы акты о финских концлагерях в Карелии

Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, которые действовали в Петрозаводске.
Газета.Ru 07:47
Политика

Главы 13 субъектов РФ возглавят региональные отделения «Единой России»

Ранее в "Единой России" существовала практика, когда главы субъектов РФ возглавляли ее региональные отделения, однако затем она была прекращена, на настоящий момент никто из руководителей регионов не имел таких партийных функций.
ТАСС 10:30
Политика

На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы

На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
Армия и оружие

РФ установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей

РЕН ТВ 08:21
Общество

С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Газета.Ru 10:44
Футбол

Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА

Футбольная сборная России поднялась на пять позиций среди национальных команд в рейтинге ФИФА, сообщило издание «Свободная пресса».
Телеканал 360° 08:08
Экономика

Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов

Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.
РБК 10:45
Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря

Матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» пройдет 18 декабря, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.
Спорт-Экспресс вчера в 05:14
Здоровье

70% россиян довольны тем, как организована диспансеризация

«Скорее довольные» составляют большинство (49,9%), а пятая часть пациентов «полностью довольны» организацией профилактических мероприятий (20,1%).
Глас Народа 10:21
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России

Изучив рейтинги страховых и статистических агентств, крупных зарубежных автоизданий и других авторитетных источников, эксперты «За рулем» составили свой ТОП-5 самых надежных автомобилей в России.
Автоновости дня 03:43
Общество

Мутко пригрозил ввести федеральное управление в Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей и пригрозил ввести федеральное управление.
Газета.Ru 10:04
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Общество

Поклонская поспорила с Милоновым по поводу Хэллоуина

Газета.Ru 07:27
Общество

Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 09:56
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ вчера в 02:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное