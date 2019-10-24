Место России в рейтинге Doing Business Всемирного банка потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучаются.

с чего всё началось

24 октября Всемирный банк опубликовал новую версию своего флагманского рейтинга Doing Business («Ведение бизнеса-2020»). Россия в нем заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.

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